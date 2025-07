TV ‍: Smaïl Bouabdellah dit oui à la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En quête de journalistes et de consultants pour la nouvelle chaîne de la Ligue 1, la LFP a obtenu le feu vert de Smaïl Bouabdellah.

Le casting de la nouvelle chaîne de la Ligue 1 prend doucement forme. Alors que la LFP a déjà finalisé la venue de Xavier Domergue en tant que commentateur phare, un autre journaliste bien connu des suiveurs de notre championnat va débarquer sur la nouvelle plateforme du foot français. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le recrutement de Smaïl Bouabdellah a été finalisé par LFP Media. Présentateur sur BeInSports, Mediapro, puis Amazon et enfin DAZN, le journaliste sera de nouveau au coeur de le la Ligue 1 la saison prochaine selon L’Equipe.

📺🎙️⚽️ Comme Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah devrait commenter les affiches de Ligue 1 sur la chaîne de la Ligue #Médias https://t.co/JkJgwq2l4V — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) July 10, 2025

Le quotidien national ajoute toutefois qu’à priori, Smaïl Bouabdellah sera principalement utilisé dans un rôle de commentateur et non pour présenter les avant-matchs ou les magazines, comme ce fut le cas sur Prime ou sur DAZN ces dernières années. Dans le rôle de présentateur, la chaîne de la Ligue 1 a mis la main sur l'excellent Thibault Le Rol, très apprécié des consommateurs après les deux ans et demi sur Prime Video et qui va lui aussi reprendre du service pour couvrir le football français.