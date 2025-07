TV ‍: Ribéry, star du mercato de la chaine de la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La construction de la future chaîne Ligue 1 se poursuit à un mois de la nouvelle saison. Si Xavier Domergue sera le commentateur principal, les autres acteurs du média ne sont pas tous définis. Franck Ribéry serait le recrutement majeur chez les consultants.

Les Français savent désormais où sera diffusé la Ligue 1 la saison prochaine. BeIN Sports bénéficiera d'un match alors que la chaîne créée par la LFP s'occupera des 8 autres rencontres du week-end. Proposé à 14,99 euros par mois, ce nouveau média ne devra pas miser que sur le prix pour attirer les abonnés. Il faut offrir un traitement de qualité au championnat de France, contrairement à DAZN qui était accusé de couvrir les matchs de manière low-cost. Cela implique des reportages, des émissions et surtout une équipe journalistes-consultants séduisante et performante.

Ribéry, futur Paganelli de la chaîne Ligue 1 ?

Pour ce faire, Nicolas de Tavernost est allé chercher Xavier Domergue pour commenter les matchs. Les futurs collègues du commentateur de M6 seront rapidement connus. L'Equipe donne les noms des probables sélectionnés. Présent sur Amazon, Thibault Le Rol sera de la partie et va présenter l'émission en clair du dimanche soir. Il devrait retrouver ses anciens collègues de Prime Marina Lorenzo et Smail Bouabdellah. Côté consultants, la tâche est plus ardue. Partenaire éditorial de la Ligue, Mediawan avait promis Eden Hazard, Raphaël Varane et Didier Drogba. Les deux premiers ont décliné la proposition selon les informations du quotidien sportif français.

Des visages bien connus, Samir Nasri et Franck Ribéry contactés : le casting de la future chaîne de la Ligue 1 se dessine



Aussi sollicité, Christophe Galtier s'est engagé avec Neom SC en Arabie Saoudite. La nouvelle chaîne bataille avec Canal+ pour récupérer Samir Nasri, lequel serait le consultant de luxe du média. L'un de ses anciens coéquipiers à l'OM Franck Ribéry pourrait finalement le supplanter dans le rôle de visage numéro 1. L'ancienne star du Bayern discute avec les responsables de la chaîne pour devenir l'interviewer spécial pendant les matchs, à la manière d'un Laurent Paganelli sur Canal+. « Paga » était lui-même convoité pour ce rôle avant de décliner la proposition.

Ce serait la première expérience médiatique de « Kaiser Franck » et son retour en France alors qu'il vit en Allemagne depuis sa retraite de joueur. Avec sa bonne humeur et sa notoriété, le troisième du Ballon d'Or 2013 servira à attirer l'attention du public et à pousser les Français à s'abonner. Reste à voir s'il sera pertinent dans ses analyses alors que la nouvelle chaîne a surtout besoin de légitimité dans le contenu pour entrer dans le cœur des gens.