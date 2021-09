TV : Rudi Garcia et Canal+, déjà fini ?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Entraineur actuellement à la recherche d’un poste, Rudi Garcia fait les beaux jours de Canal+, où son arrivée comme consultant a été bien accueillie.

Bien plus décontracté que quand il devait subir les assauts de la presse à l’OM ou à l’OL, le technicien apporte son analyse aux matchs diffusés par la chaine cryptée, et n’hésite pas à se lâcher avec quelques traits d’humour, notamment avec Laurent Paganelli. Des débuts qui ont en tout cas séduit, mais qui pourraient ne pas avoir de suite. En effet, comme souvent, Canal+ sert aussi de vitrine aux entraineurs qui ont besoin d’un nouveau challenge, et c’est un petit jeu qui convient à tout le monde. Avec forcément la conséquence de devoir tout plaquer si l’entraineur en question retrouve un poste. Ce pourrait être très bientôt le cas de Rudi Garcia, qui est en pole position pour être nommé coach de Al Nassr. La formation d’Arabie Saoudite a fait de l’ancien entraineur de la Roma sa priorité, et les discussions avancent bien et vite, révèle l’informateur du mercato Nicolo Schira.

#AlNassr working to sign a new coach: talks ongoing with the former ASRoma and OL coach Rudi #Garcia. Offered 2-years contract. The plan B is the former Barça’s coach Ernesto #Valverde. #transfers 🇸🇦 — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 27, 2021

Une offre pour un contrat de deux ans est en cours, et Rudi Garcia est le plan A à l’étude pour la formation saoudienne, devant l’ancien coach du Barça Ernesto Valverde. A Riyad, le technicien français pourrait notamment diriger Vincent Aboubakar, l’ancien joueur de Lorient et du FC Porto, s’il devait prendre la succession de l’ancien sélectionneur brésilien Mario Menezes, limogé récemment. Plusieurs entraineurs de prestige ont été contactés, mais Lucien Favre, Paulo Fonseca, Marcelo Gallardo ou André Villas-Boas ont refusé, soit pour le manque d’intérêt sportif, soit pour des conditions d’instabilité au sein du club, Al Nassr ayant déjà limogé 4 entraineurs en 9 mois.