TV : Rennes - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Pour la grande première de Laurent Blanc sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais, le club rhodanien se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour Rennes - OL ?

Dos au mur après une longue période de disette, avec quatre défaites en cinq matchs, l’OL n’aura pas d’autre choix que de l’emporter à Rennes pour continuer à rêver du podium. Cette rencontre entre deux clubs ambitieux du championnat de France se disputera ce dimanche 16 octobre à 15 heures au Roazhon Park. Ce match sera arbitré par Stéphanie Frappart.

Sur quelle chaîne suivre Rennes - OL ?

Bizarrement, ce match entre Rennes et Lyon, qui est quand même un joli rendez-vous de L1, se disputera lors du multiplex de la 11e journée de championnat, dimanche à 15h. Ce qui signifie donc que cette rencontre sera diffusée devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Smail Bouabdellah et Benjamin Nivet seront aux commentaires, alors que David Astorga sera en bord terrain. La présentation de ce match sera faite par Saber Desfarges et Dominique Arribagé.

Les compos probables de Rennes - OL :

Après avoir validé sa qualification pour la phase finale de l’Europa League jeudi grâce à une victoire contre le Dynamo Kiev (1-0), Rennes voudra enchaîner en championnat. Inarrêtable en ce moment, avec quatre succès de suite et une série de 10 matchs sans défaite depuis la fin du mois d’août, le groupe de Bruno Genesio aura pour objectif de grimper dans le Top 5 de la L1. Pour cela, il faudra battre l’OL. Une mission que le SRFC devra accomplir sans Doku, Santamaria, Rodon, Omari ou Traoré.

La compo probable de Rennes : Mandanda - Assignon, Wooh, Theate, Meling - Bourigeaud, Xeka, Majer - Gouiri, Kalimuendo, Terrier.

Neuvième de la L1 après une très mauvaise série de résultats, qui a coûté sa place à Peter Bosz, l’OL n’a déjà plus le droit à l’erreur. Relégués à neuf points du podium et de l’OM après 10 journées, les Gones auront à coeur de faire un bon résultat en Bretagne, histoire d’offrir un cadeau de bienvenu à Laurent Blanc, le nouveau coach de l’OL. Une rencontre que Lyon jouera au complet.

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

La décla d’avant-match de Laurent Blanc :

« Je l’appréhende comme un match normal. On se doit d’avoir des ambitions que ce soit à domicile ou à l’extérieur. C’est facile de dire ça devant un micro mais je le pense vraiment. Ce n’est pas vraiment la meilleure période pour les jouer. Ils ont certes joué jeudi soir mais vous connaissez l’histoire. L’entraîneur en face a une envie farouche de battre l’OL. L’objectif a été d’alléger les cerveaux qui sont lourds. Le meilleur moyen a été de s’entraîner, il y a eu beaucoup de rythme même si c’était une semaine basique. L’adhésion à ce qu’on proposait était bonne. Physiquement, on n’est pas tout à fait au top mais on va le devenir ».