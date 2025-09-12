Tolisso OL

TV : Rennes - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 1
parAlexis Rose
Pour le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale du mois de septembre, la grande affiche du dimanche soir opposera Rennes à Lyon.

Quelle heure pour Rennes - OL ?

Après un début de saison très réussi, l’OL ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et compte bien allonger sa série d'invincibilité au-delà de la 4e journée de L1. Pour cela, les Gones vont devoir faire un bon résultat contre Rennes. Ce SRFC-OL se disputera ce dimanche 14 septembre à 20h45 au Roazhon Park. L’arbitre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre Rennes - OL ?

Comme toutes les affiches du dimanche soir cette saison en L1, ce match important entre Rennes et Lyon sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Ligue 1

14 septembre 2025 à 20:45
Rennes
20:45
Olympique Lyonnais

Les compos probables de Rennes - OL :

Auteur d’un début de saison mitigé, avec une belle victoire contre l’OM pour commencer (1-0) puis des échecs contre Lorient (0-4) et Angers (1-1), Rennes se retrouve dans le ventre mou du championnat de France. Mais avec la réception de Lyon au Roazhon Park, les Rennais espèrent bien lancer leur saison pour de bon. Pour ce match, Habib Beye fera sans Camara, toujours suspendu.
La compo probable de Rennes : Samba - Rouault, Jacquet, Brassier - Frankowski, Blas, Rongier, Fofana, Merlin - Embolo, Lepaul.
Leader du championnat aux côtés du PSG, l’OL a parfaitement lancé son exercice 2025-2026 avec trois victoires en autant de matchs, et notamment un joli succès contre l’OM (1-0) juste avant la trêve internationale. Désormais, les Gones veulent continuer à gagner pour rester tout en haut du tableau. Mais pour cela, il faudra aller à Rennes avec de l’ambition. Lors de cette rencontre, Paulo Fonseca sera privé de Nuamah, Satriano et Ghezzal.
La compo probable de l’OL : Descamps - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Merah, Tolisso, Fofana - Karabec.

