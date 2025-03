TV ‍: Reims - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dans le dur avant la trêve internationale de mars, l’Olympique de Marseille veut se reprendre dès son match de reprise à Reims pour conserver sa petite avance dans la course à la deuxième place.

Quelle heure pour Reims - OM ?

Après avoir perdu toute son avance depuis son fauteuil de dauphin du Paris Saint-Germain, l’OM n’a plus le droit à l’erreur durant le sprint final de cette saison, et notamment du côté de Reims ce week-end. Ce match entre Reims et Marseille se jouera ce samedi 29 mars à 17h00 au Stade Auguste Delaune. L’arbitre sera Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre Reims - OM ?

Match important de cette 27e journée de Ligue 1, ce SDR - OM sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Reims - OM :

Qualifié dans le dernier carré de la Coupe de France, Reims vit par contre une période très noire en championnat. Incapable de gagner le moindre match depuis la mi-novembre, Reims reste sur 15 matchs sans le moindre succès en L1. Autant dire que l’heure est très grave pour le SDR, qui n’a plus que deux points d’avance sur la zone rouge. Pour ce match, Samba Diawara fera sans Khadra, Fofana, Daramy, Moscardo, Siebatcheu.

La compo probable du Reims : Diouf - Hiroki, Okumu, Kipré, Akieme - Atangana, Gbane, Kone - Diakhon, Ibrahim, Nakamura.

Toujours deuxième du championnat, l’OM n’a plus que deux points d’avance sur Monaco et Nice, quatre sur l’OL et cinq sur Lille dans la course au podium. Autant dire que l’OM va clairement devoir se reprendre dès ce match face à Reims, après avoir perdu trois de ses quatre derniers matchs. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi fera sans Harit, Hojbjerg ou Murillo.

La compo probable de l’OM : Rulli - Kondogbia, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Rongier, Bennacer, Merlin - Greenwood, Gouiri, Rabiot.