TV : PSG-OL à l'affiche, Canal+ dévoile le menu complet

Dans : Ligue 1.

Pour les amoureux de Ligue 1, le grand match du dimanche soir est un moment important. En cette période de coronavirus, Canal+ tente de combler ses abonnés avec des « Best-Of Ligue 1 ».

Depuis trois semaines, la chaîne cryptée propose de revenir sur des affiches historiques du championnat de France, chaque dimanche soir. Après avoir ouvert le bal avec une soirée spéciale OM-PSG, la chaîne cryptée a proposé des « Best-Of » des matchs OM-OL puis OL-ASSE. Ce dimanche soir, une nouvelle soirée de foot attend les fans de Ligue 1 avec les oppositions, souvent spectaculaires et riches en buts, entre Lyon et le Paris Saint-Germain. A quelques heures de cette grande soirée qui débutera à 21 heures, Canal+ a dévoilé les six affiches que les abonnés auront l’occasion de revivre à travers des grands formats avec les commentaires en direct.

Comme ce fut le cas dans les Best-Of précédents, Canal+ a évidemment pris le soin de choisir des victoires des deux équipes afin de ne pas dégoûter les supporters de l’une ou l’autre des équipes. Ainsi, trois victoires du PSG, un match nul et deux victoires de l’OL ont été sélectionnées. Les deux matchs spectaculaires de la saison dernière (5-0 pour le PSG au Parc des Princes et 2-1 pour Lyon au Groupama Stadium) figurent notamment dans ce best-of qui combleront les supporters des deux équipes en cette période délicate durant laquelle le manque de football se fait forcément ressentir. L'occasion de retrouver le sourire le temps d'une soirée.

Les matchs à l'honneur du « Best-Of » spécial PSG-Lyon de Canal + :

Saison 2012-2013 : OL-PSG 0-1

Saison 2014-2015 : OL-PSG 1-1

Saison 2015-2016 : PSG-OL 5-1

Saison 2017-2018 : OL-PSG 2-1

Saison 2018-2019 : PSG-OL 5-0

Saison 2018-2019 : OL-PSG 2-1