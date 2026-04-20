TV : PSG - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Décalé pour permettre au Paris Saint-Germain de se concentrer sur ses rendez-vous de Ligue des Champions face à Chelsea en mars dernier, le match en retard entre le PSG et le FC Nantes se jouera en milieu de semaine.

Quelle heure pour PSG - Nantes ?

mercredi 22 avril à 19h00 au Parc des Princes, pour ne pas coller à la deuxième demie entre Strasbourg et Nice qui se jouera le même jour à 21 heures. Le club de la capitale française étant éliminé de la Coupe de France depuis un petit moment maintenant, la LFP a pu caler un match en retard du PSG en même temps que les demi-finales de la CDF en milieu de semaine. Cette rencontre entre Paris et le FC Nantes se déroulera effectivement ceau Parc des Princes, pour ne pas coller à la deuxième demie entre Strasbourg et Nice qui se jouera le même jour à 21 heures.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Nantes ?

Ce match en retard comptant pour la 26e journée de Ligue 1 entre Paris et Nantes sera à suivre sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - Nantes

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, avec un choc à venir face au Bayern Munich, le PSG doit gérer une semaine à trois matchs. Après avoir subi la loi de Lyon au Parc des Princes dimanche (0-2), le PSG n’aura pas d’autre choix que de l’emporter contre Nantes ce mercredi pour reprendre de l’avance sur Lens dans la course au titre. Avec un seul point de plus que les Nordistes au classement, Paris n’est pas encore à l’abri en L1. Autant dire que Luis Enrique alignera une belle équipe pour chercher la victoire face au FCN, surtout devant le public parisien, mais sans Vitinha (blessé).

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Neves, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Avant-dernier et pratiquement condamné à la Ligue 2 en fin de saison, Nantes a cinq points de retard sur le barragiste, Auxerre. Ce qui signifie donc qu’à quatre journées de la fin, les Canaris n’ont pas d’autre solution que de réaliser l’exploit de battre le PSG lors de ce match en retard pour continuer à croire un peu au maintien. Tout autre résultat au Parc signera probablement la fin des espoirs pour les Nantais. Autant dire que l’équipe de Vahid Halilhodzic donnera tout pour réaliser l’exploit, malgré les absences de Tabibou (suspendu), Amian ou Centonze.

La compo probable de Nantes : Lopes - Guilbert, Youssef, Cozza, Machado - Leroux, Sissoko, Lepenant - Abline, Mohamed, Ganago.