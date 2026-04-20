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TV : PSG - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 120 avr. , 7:00
parAlexis Rose
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Décalé pour permettre au Paris Saint-Germain de se concentrer sur ses rendez-vous de Ligue des Champions face à Chelsea en mars dernier, le match en retard entre le PSG et le FC Nantes se jouera en milieu de semaine.

Quelle heure pour PSG - Nantes ?

Le club de la capitale française étant éliminé de la Coupe de France depuis un petit moment maintenant, la LFP a pu caler un match en retard du PSG en même temps que les demi-finales de la CDF en milieu de semaine. Cette rencontre entre Paris et le FC Nantes se déroulera effectivement ce mercredi 22 avril à 19h00 au Parc des Princes, pour ne pas coller à la deuxième demie entre Strasbourg et Nice qui se jouera le même jour à 21 heures.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Nantes ?

Ce match en retard comptant pour la 26e journée de Ligue 1 entre Paris et Nantes sera à suivre sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - Nantes 

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, avec un choc à venir face au Bayern Munich, le PSG doit gérer une semaine à trois matchs. Après avoir subi la loi de Lyon au Parc des Princes dimanche (0-2), le PSG n’aura pas d’autre choix que de l’emporter contre Nantes ce mercredi pour reprendre de l’avance sur Lens dans la course au titre. Avec un seul point de plus que les Nordistes au classement, Paris n’est pas encore à l’abri en L1. Autant dire que Luis Enrique alignera une belle équipe pour chercher la victoire face au FCN, surtout devant le public parisien, mais sans Vitinha (blessé).
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Neves, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Avant-dernier et pratiquement condamné à la Ligue 2 en fin de saison, Nantes a cinq points de retard sur le barragiste, Auxerre. Ce qui signifie donc qu’à quatre journées de la fin, les Canaris n’ont pas d’autre solution que de réaliser l’exploit de battre le PSG lors de ce match en retard pour continuer à croire un peu au maintien. Tout autre résultat au Parc signera probablement la fin des espoirs pour les Nantais. Autant dire que l’équipe de Vahid Halilhodzic donnera tout pour réaliser l’exploit, malgré les absences de Tabibou (suspendu), Amian ou Centonze.

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La compo probable de Nantes : Lopes - Guilbert, Youssef, Cozza, Machado - Leroux, Sissoko, Lepenant - Abline, Mohamed, Ganago.

Ligue 1

22 avril 2026 à 19:00
Paris Saint Germain
19:00
Nantes
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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