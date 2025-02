TV ‍: PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Avant de retrouver la Ligue des Champions la semaine prochaine, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco vont encore s’affronter, cette fois-ci en Ligue 1.

Quelle heure pour PSG - Monaco ?

Le match entre Paris et Monaco, comme le Paris - Brest, est devenu l’une des rengaines de la saison. Après un double affrontement autour de la trêve hivernale, et notamment le Trophée des Champions début janvier, le PSG et l’ASM vont se retrouver ce week-end en championnat. Ce match se jouera ce vendredi 7 février à 21h05 au Parc des Princes. L’arbitre sera Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Monaco ?

Placée vendredi soir en raison de la proximité avec les barrages de la Ligue des Champions en début de semaine prochaine, cette affiche de la 21e journée de L1 sera bien entendu à suivre sur DAZN.

Les compos probables de PSG - Monaco :

Toujours invaincu cette saison sur la scène nationale et leader de la L1 avec dix points d’avance sur ses premiers poursuivants, le PSG entend bien poursuivre sa très bonne série contre Monaco ce vendredi. Histoire de finir de faire le plein de confiance avant son choc contre Brest en C1, Paris veut battre Monaco devant son public. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Neves ou Zaire-Emery.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Neves, Lee - Barcola, Dembélé, Doué.

Relégué à 13 points du PSG dans la course au titre en L1, Monaco a connu une période difficile en début d’année avant de bien rebondir ces derniers temps. C’est donc avec l’ambition de faire mieux que ses deux premiers matchs contre le PSG cette saison avec deux défaites au compteur, que l’ASM va se déplacer au Parc vendredi. Lors de ce match, Adi Hütter fera sans Singo, Balogun, Ilenikhena.

Le groupe Monégasque pour le déplacement à Paris 👀



‣ #PSGASM pic.twitter.com/x44VFxqi04 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 6, 2025

La compo probable de Monaco : Majecki - Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa - Camara, Zakaria - Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Biereth.