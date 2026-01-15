TV : PSG - LOSC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est k1 menteur Enriqué il bluffe mais il l'aura en face la réalité du terrain tôt ou tard il se la ramène
Les matelas parisiens sont sans aucune comparaisons avec les matelas lyonnais .
Beaucoup de choses peuvent encore arriver
Arretez avec votre soit disant rivalité mercato avec l'OL, qui vous dit que c'etait la priorité de l'OL, qui vous dis que l'OL est venu qu'aux renseignements, qui vous dis que l'OL le voulait ?
Pourcentage éronné : Un arbitre a expliqué que leur ligne il l'a mettait plus ou moins comme ils voulaient... Ta Var en gros c'est de la merde.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Luis Enrique : « Lille, toujours un match difficile » L'entraîneur des Rouge et Bleu s'est exprimé en conférence de presse à la veille de #PSGLOSC en @Ligue1. Extraits.
𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 convoqué par Bruno Genesio pour le déplacement à Paris 👊 #PSGLOSC