TV : PSG - LOSC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Éliminé de la Coupe de France à l’issue d’un derby parisien perdu, le Paris Saint-Germain va tenter de se racheter devant son public lors du choc de la 18e journée de Ligue 1 contre le LOSC.

Quelle heure pour PSG - LOSC ?

Le club de la capitale française connaît un début d’année compliqué. Pas loin de perdre son Trophée des Champions contre l’OM, avec une victoire à l’arrachée aux tirs au but, le PSG a lâché sa Coupe de France en perdant cette semaine contre le PFC (0-1). Une vraie désillusion que les hommes de Luis Enrique vont tenter d’oublier dès ce week-end face à Lille. Ce match se jouera ce vendredi 16 janvier à 21h00 au Parc des Princes. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre PSG - LOSC ?

Considérée comme l’une des meilleures affiches de cette 18e journée de L1, cette rencontre entre Paris et Lille sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de PSG - LOSC :

Avant de retrouver le chemin de la Ligue des Champions dès mardi prochain du côté de Lisbonne face au Sporting, le PSG se doit de l’emporter face au LOSC pour mettre la pression sur Lens, le leader du championnat. Pour cela, les Parisiens n’auront pas d’autre choix que de l’emporter. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans Hakimi, Lee, Mbaye, Neves ou Safonov.
La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes - Mayulu, Vitinha, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Sur une mauvaise série pour débuter 2026, avec deux défaites de suite contre Rennes en L1 (0-2) et face à l’OL en Coupe de France dimanche dernier (1-2), le LOSC est un peu en crise. C’est donc sans trop de confiance que les Dogues vont débarquer au Parc des Princes ce vendredi. Avant d’aller défier le Celta Vigo en Europa League jeudi prochain, le LOSC va tenter de faire un bon résultat à Paris pour garder sa place dans le Top 5 du championnat. Pour cela, Bruno Genesio sera privé d'Ousmane Touré, André Gomes, Calvin Verdonk, Benjamin André et Hamza Igamane.
La compo probable du LOSC : Ozer - Meunier, Ngoy, Bentaleb, Perraud - Mukau, Bouaddi - Ethan Mbappé, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud.

Ligue 1

16 janvier 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
21:00
LOSC Lille
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

