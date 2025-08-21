TV ‍: PSG - Angers, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Bien lancés après une victoire lors de la première journée de Ligue 1 le week-end dernier, le PSG et Angers s'affrontent vendredi au Parc des Princes avec l'objectif de compter six points à l'issue de la soirée.

Quelle heure pour PSG - Angers ?

Vainqueurs contre le FC Nantes et le Paris FC sur le même score lors de la 1ère journée le week-end dernier (1-0), le Paris Saint-Germain et Angers se retrouvent ce vendredi au Parc des Princes. Une affiche dont le coup d'envoi sera donné à 20h45 pour la grande première des champions d'Europe devant leur public en Ligue 1 cette saison.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Angers ?

C'est désormais une habitude à prendre pour les amoureux du football français, la rencontre du vendredi soir sera diffusée sur Ligue1+. C'est par conséquent sur la nouvelle chaîne de la LFP qu'il faudra se brancher pour suivre le match entre le PSG et Angers, avec une prise d'antenne environ 1h30 avant le coup d'envoi pour l'avant-match et un debrief qui devrait durer au moins une heure après la fin de la rencontre.

Les compos probables de PSG - Angers :

Dimanche soir à Nantes, Luis Enrique avait procédé à une large revue d'effectif, quatre jours après la victoire en Supercoupe d'Europe contre Tottenham aux tirs au but. Pour sa grande première au Parc des Princes, le PSG devrait se présenter avec une équipe bien plus proche du onze-type. Remplaçants à La Beaujoire, Doué, Dembélé ou encore Pacho et Marquinhos ainsi que Hakimi et Nuno Mendes pourraient débuter.

Le onze probable du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz – Dembélé, Doué, Kvaratskhelia

Angers devrait de son côté aligner une équipe assez proche de celle qui a remporté son premier match de Ligue 1 contre le Paris FC le week-end dernier. L'entraîneur angevin va en revanche devoir composer sans Louis Mouton, lequel est suspendu tandis qu'Abdelli est trop juste pour démarrer. En attaque, le SCO va compter sur son buteur Esteban Lepaul, à condition bien sûr que ce dernier soit toujours Angevin alors qu'il suscite l'intérêt du Stade Rennais.

Le onze probable du SCO : Koffi – Arcus, I. Camara, Lefort, Hanin – Raolisoa, Belkebla, Courcoul, Chérif – Belkhdim – Lepaul