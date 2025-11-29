TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En forme après sa victoire contre Nice puis son succès contre Newcastle, l'OM tentera d'enchaîner ce samedi à l'occasion de la réception de Toulouse lors de la 14e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OM - Toulouse ?

Deuxième match consécutif au Vélodrome pour l'Olympique de Marseille. Vainqueur de Newcastle mardi soir en Ligue des Champions (2-1), l'équipe de Roberto De Zerbi accueille Toulouse en Ligue 1. Un match dont le coup d'envoi sera donné à 21h05 par Eric Wattellier.

Quelle chaîne pour OM - Toulouse ?

La rencontre entre Toulouse et l'Olympique de Marseille sera la quatrième de cette 14e journée après Metz-Rennes (vendredi à 20h45), Monaco-PSG (samedi à 17h) et Paris FC-Auxerre (samedi à 19h). Le match sera retransmis sur l'antenne de Ligue1+.

Les compos probables de OM - Toulouse

Du côté de l’Olympique de Marseille, on déplore toujours les absences de Gouiri, Medina, Murillo et Traoré. Bonne nouvelle en revanche, Nayef Aguerd est de retour dans le groupe, lui qui a manqué les matchs à Nice et contre Newcastle en raison d’une pubalgie. On peut néanmoins penser que Roberto De Zerbi ne prendra aucun risque avec son défenseur de 28 ans et qu’il conservera Pavard et Balerdi en défense centrale. L’équipe devrait finalement peu changer par rapport à la réception de Newcastle. Un retour de Kondogbia dans l’équipe est cependant envisageable pour faire souffler Vermeeren, qui vient d’enchaîner deux titularisations de suite.

Le onze probable de l’OM : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia, Gomes - Greenwood, Aubameyang, Paixao

A Toulouse aussi, certains blessés manquent à l’appel. C’est notamment le cas d’Azizi, de Francis, de Sauer ou encore de Schmidt. Des absences qui vont pousser Carles Martinez Novell à repartir sur une équipe similaire à celle qui s’est inclinée face à Angers dimanche après-midi lors de la 13e journée de Ligue 1.

Le onze probable de Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Donnum, Casseres, Vossah, Méthalie - Magri, Gboho, Emersonn