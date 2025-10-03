ICONSPORT_272079_0001
TV : OL - Toulouse, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Impressionnant depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Europa League, l’Olympique Lyonnais va tenter de poursuivre sa bonne série contre Toulouse en L1 dimanche.

Quelle heure pour OL - Toulouse ?

Avant de profiter de la trêve internationale d’octobre pour recharger les batteries en vue de la suite de la saison, le club rhodanien n’aura qu’un seul objectif ce week-end : battre Toulouse pour suivre la cadence infernale du PSG en tête de la L1. Cette rencontre entre l’OL et le TFC se disputera ce dimanche 5 octobre à 15h00 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Thomas Leonard.

Sur quelle chaîne suivre OL - Toulouse ?

Alors que le match de l’OM sera diffusé sur beIN Sports, cette partie comptant pour la 7e journée entre Lyon et Toulouse sera à suivre sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Toulouse :

Co-leader du championnat de France avec 15 points après six journées, l’OL concurrence pour l’instant le PSG. Auteur de cinq victoires en L1 depuis le début de la saison, Lyon ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. C’est donc avec l’ambition de gagner Toulouse devant leur public du Groupama Stadium que les Gones aborderont ce match. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca fera sans Abner, Descamps ou Ghezzal.
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Merah, Fofana - Tolisso.
Après un très bon début de saison, avec deux victoires, le TFC vient d’enchaîner quatre matchs sans la moindre victoire avec trois défaites et un nul contre Nantes la semaine dernière (2-2). Autant dire que Toulouse se déplacera sur la pelouse de Lyon sans trop de confiance dimanche. Lors de ce match, Carles Martínez Novell composera sans Messali ou Schmidt.
La compo probable de Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Donnum, Sauer, Francis, Sidibé - Gboho, Magri, Kamanzi.

Ligue 1

05 octobre 2025 à 15:00
Olympique Lyonnais
15:00
Toulouse
0
Derniers commentaires

Ce joueur de l’OL qui déçoit

S'il jouait déjà à son poste de prédilection... Comme lorsque Y. Courguff était appelé en EDF qui jouait à gauche...

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Qu a fait le PSG de 1904 à 2011 ?

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Tu veux comparer une société où un milliardaire avec la puissance et le pouvoir d un etat ? Avec son influence, tu es sérieux la ? Tu dois être du style de ceux qui font semblant de rien comprendre pour la prison de Sarko Pour les impôts, il n y a rien de quitte et on l a vu avec la clause de Neymar avec l accord de Darmanin

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Deutsch Telekom 80 millions, Audi 80 millions, Adidas 80 Millions, ces 3 là sont actionnaires et sponsors du Bayern. Ces 3 là représentent 30% du CA du Bayern et c'est légal, c'est dans les textes de l'UEFA. Ça ne gène personnes, il ne cite que les Club détenus par les arabes, Chelsea et ses marcatos des cinglé? No problemo...On comprend son problème!

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Le PSG c'est uniquement la période QSI ? Pas de bol lors de ces 32 dernières années, si on exclu la période QSI, voyons ce que ça donne: L1: 12 titres (dont 1 lors ère Canal) Coupe de France: 14 (dont 3 lors ère Canal + 3 avant QSI) C1: 4 quarts de finale, 3 demi (dont 1 sous l'ère Canal), 1 finale et 1 victoire C2: 1 victoire (ère canal) donc le PSG a un meilleur palmarès que l'OM ces 32 dernières années même sans la période QSI... 😂🤣😂 Le PSG sans QSI sur les 32 années: 1 C2, 1 L1, 6 coupe de France L'OM: 1 L1, 0 coupe de France Et oui mon pauvre toi tu dois sortir tes archives poussiéreuses et tes coupes de ton musée qui ressemble plus à un musée de paléontologie qu'à autre chose... Nous même hors QSI on a plus gagné sur les 32 dernières années que l'OM alors arrête de faire une fixette que QSI, même sans on a fait mieux 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

