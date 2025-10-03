TV : OL - Toulouse, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Impressionnant depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Europa League, l’Olympique Lyonnais va tenter de poursuivre sa bonne série contre Toulouse en L1 dimanche.

Quelle heure pour OL - Toulouse ?

dimanche 5 octobre à 15h00 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Thomas Leonard. Avant de profiter de la trêve internationale d’octobre pour recharger les batteries en vue de la suite de la saison, le club rhodanien n’aura qu’un seul objectif ce week-end : battre Toulouse pour suivre la cadence infernale du PSG en tête de la L1. Cette rencontre entre l’ OL et le TFC se disputera ceau Groupama Stadium. L’arbitre sera Thomas Leonard.

Sur quelle chaîne suivre OL - Toulouse ?

Alors que le match de l’OM sera diffusé sur beIN Sports, cette partie comptant pour la 7e journée entre Lyon et Toulouse sera à suivre sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Toulouse :

Co-leader du championnat de France avec 15 points après six journées, l’OL concurrence pour l’instant le PSG. Auteur de cinq victoires en L1 depuis le début de la saison, Lyon ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. C’est donc avec l’ambition de gagner Toulouse devant leur public du Groupama Stadium que les Gones aborderont ce match. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca fera sans Abner, Descamps ou Ghezzal.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Merah, Fofana - Tolisso.

Après un très bon début de saison, avec deux victoires, le TFC vient d’enchaîner quatre matchs sans la moindre victoire avec trois défaites et un nul contre Nantes la semaine dernière (2-2). Autant dire que Toulouse se déplacera sur la pelouse de Lyon sans trop de confiance dimanche. Lors de ce match, Carles Martínez Novell composera sans Messali ou Schmidt.

La compo probable de Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Donnum, Sauer, Francis, Sidibé - Gboho, Magri, Kamanzi.