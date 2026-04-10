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TV : OL - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 110 avr. , 7:00
parAlexis Rose
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Toujours dans la course pour le podium en championnat malgré une série très négative, l’Olympique Lyonnais ambitionne de retrouver (enfin) le chemin de la victoire à domicile face à Lorient dimanche.

Quelle heure pour OL - Lorient ?

La semaine dernière, Lyon a dégringolé à la sixième place de la Ligue 1, sans toutefois être distancé du podium. Si la lutte pour le Top 3 et les places en Coupes d’Europe s’est resserrée, l’OL n’a que deux points de retard sur le LOSC, nouveau troisième. Autant dire que tout reste jouable pour le club rhodanien en vue du sprint final. Mais pour cela, Lyon va devoir regagner un match pour la première fois depuis la mi-février. L’objectif sera de faire tomber Lorient. Cette rencontre se jouera ce dimanche 12 avril à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OL - Lorient ?

Comme tous les grands matchs du dimanche soir, cette affiche de la 29e journée, en raison du report du choc entre le PSG et Lens, sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Lorient :

Lyon n’avance plus depuis un mois et demi. Incapable de gagner le moindre match depuis sa victoire contre Nice le 15 février dernier, l’OL reste sur six matchs sans succès en championnat, avec trois défaites. Encore muet face à Angers le week-end passé (0-0), le club rhodanien doit reprendre sa marche en avant pour tenter de sauver sa place dans le Top 5 au moins. Pour cela, Paulo Fonseca devra composer avec un effectif amoindri, sans Himbert, Fofana (blessés) ou Tagliafico (suspendu).

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La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakahté, Abner - Tessmann, Morton - Endrick, Tolisso, Moreira - Sulc..
Bien installé dans le ventre mou du championnat, avec 38 points après 28 journées, Lorient n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. Sauvé mais trop loin des places européennes, qui sont dix points devant avec l’OL, le club breton a un peu plus de mal en ce moment. Vainqueur d’un seul de ses six derniers matchs, le FCL rêve de se relancer au Groupama Stadium dimanche. Pour ce match, Olivier Pantaloni fera sans Abergel, Bamba ou Touré.
La compo probable de Lorient : Mvogo - Meite, Talbi, Faye - Le Bris, Cadiou, Avom, Kouassi - Makengo, Dieng, Pagis.

Ligue 1

12 avril 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Lorient
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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