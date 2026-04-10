TV : OL - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Toujours dans la course pour le podium en championnat malgré une série très négative, l’Olympique Lyonnais ambitionne de retrouver (enfin) le chemin de la victoire à domicile face à Lorient dimanche.

Quelle heure pour OL - Lorient ?

dimanche 12 avril à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Benoît Bastien. La semaine dernière, Lyon a dégringolé à la sixième place de la Ligue 1, sans toutefois être distancé du podium. Si la lutte pour le Top 3 et les places en Coupes d’Europe s’est resserrée, l’ OL n’a que deux points de retard sur le LOSC, nouveau troisième. Autant dire que tout reste jouable pour le club rhodanien en vue du sprint final. Mais pour cela, Lyon va devoir regagner un match pour la première fois depuis la mi-février. L’objectif sera de faire tomber Lorient. Cette rencontre se jouera ceau Groupama Stadium. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OL - Lorient ?

Comme tous les grands matchs du dimanche soir, cette affiche de la 29e journée, en raison du report du choc entre le PSG et Lens, sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Lorient :

Lyon n’avance plus depuis un mois et demi. Incapable de gagner le moindre match depuis sa victoire contre Nice le 15 février dernier, l’OL reste sur six matchs sans succès en championnat, avec trois défaites. Encore muet face à Angers le week-end passé (0-0), le club rhodanien doit reprendre sa marche en avant pour tenter de sauver sa place dans le Top 5 au moins. Pour cela, Paulo Fonseca devra composer avec un effectif amoindri, sans Himbert, Fofana (blessés) ou Tagliafico (suspendu).

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La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakahté, Abner - Tessmann, Morton - Endrick, Tolisso, Moreira - Sulc..

Bien installé dans le ventre mou du championnat, avec 38 points après 28 journées, Lorient n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. Sauvé mais trop loin des places européennes, qui sont dix points devant avec l’OL, le club breton a un peu plus de mal en ce moment. Vainqueur d’un seul de ses six derniers matchs, le FCL rêve de se relancer au Groupama Stadium dimanche. Pour ce match, Olivier Pantaloni fera sans Abergel, Bamba ou Touré.

La compo probable de Lorient : Mvogo - Meite, Talbi, Faye - Le Bris, Cadiou, Avom, Kouassi - Makengo, Dieng, Pagis.