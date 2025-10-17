TV : Nice - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Oui un très grand professionnel. A ce niveau là et à cet âge là, il n'y a pas de mystère.
Le véritable problème n'est pas qu'il ait joué quasiment l'ensemble du match mais bien la sortie de Magoola coupable d'une faute grossière et d'un acte de brutalité.
Le même site à 17:00 "Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM" Les agents du joueur vous remercient de participer au montage médiatique que vous dénoncez. Bêêê 🐑
D'autant que c'est trois attaquants au profil différent et c'est plutôt intéressant pour certains matchs
N oublie pas le " bien sage" de repondre apres mes ordres RIRES
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🗨 « Nous devons très bien travailler pendant les deux jours que nous avons pour faire passer le message » 🎙 Avant #OGCNOL, notre coach Paulo Fonseca évoque le retour particulier de trêve internationale 🌍 🗞 Ses déclarations à la presse 👉 ol.fr/fr/actualites/…