ICONSPORT_272971_0147
Corentin Tolisso

TV : Nice - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 117 oct. , 7:00
parAlexis Rose
0
Tombé face à Toulouse juste avant la trêve internationale d’octobre, l’Olympique Lyonnais va tout faire pour se racheter sur la pelouse de Nice ce week-end.

Quelle heure pour Nice - OL ?

Après une pause d’une dizaine de jours, le championnat de France reprend ses droits ce week-end avec la 8e journée de Ligue 1. Lors de celle-ci, un match intéressant sera principalement à suivre entre Nice et Lyon, deux clubs européens. Cette rencontre se jouera ce samedi 18 octobre à 17h00 à l’Allianz Riviera. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Nice - OL ?

Hormis le choc de reprise entre le PSG et Strasbourg, cette partie entre l’OGCN et l’OL est probablement la plus alléchante de ce week-end en France. C’est donc en toute logique que ce match sera à part, sachant qu’il a été choisi par la chaîne qatarie. Ce choc européen entre Nice et Lyon sera effectivement diffusé sur beIN Sports 1.

Lire aussi

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folleToulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

Les compos probables de Nice - OL :

Douzième du classement après sept journées, Nice est pour l’instant plus proche de la zone rouge que des places européennes. Il faut dire que l’OGCN a connu un début de saison compliqué, avec seulement deux victoires au compteur. Incapables de gagner depuis plus d’un mois, les Aiglons voudront donc se racheter contre les Gones devant leur public. Mais pour cette rencontre, Franck Haise devra faire sans Abdelmonem, Bombito, Moffi ou Ndayishimiye.
La compo probable de Nice : Diouf - Mendy, Bah, Peprah - Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Bard - Diop, Cho, Boga.
Toujours à la lutte dans le haut du classement, avec un petit point de retard sur le PSG, l’OL aurait pu passer la trêve internationale d’octobre dans le fauteuil de leader du championnat. Sauf qu’il y a deux semaines, Lyon a perdu face à Toulouse dans une fin de match rocambolesque (1-2). Autant dire que les Gones se déplaceront dans le Sud de la France samedi avec l’ambition de l’emporter pour bien repartir avant de retrouver l’Europa League. Pour ce match, Paulo Fonseca devra composer sans Descamps ou Nuamah.
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Tolisso, Fofana - Satriano.

Ligue 1

18 octobre 2025 à 17:00
Nice
17:00
Olympique Lyonnais
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256503_0026
OM

Endrick en janvier, l’OM est en finale !

ICONSPORT_272084_0309
PSG

PSG : Dembélé sur le départ, la bombe de Walid Acherchour

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Fil Info

8:20
Endrick en janvier, l’OM est en finale !
8:00
PSG : Dembélé sur le départ, la bombe de Walid Acherchour
00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
23:00
Messi et Neymar remis à leur place par le PSG
22:58
LdC F : Le PSG se fait tordre par le Real Madrid
22:30
Nantes : 40 millions de ventes au mercato, Kita a un plan
22:00
Rennes donne un joueur à l'OL, avec une raison secrète

Derniers commentaires

OM : Longoria a refusé un buteur à 50ME cet été

Oui un très grand professionnel. A ce niveau là et à cet âge là, il n'y a pas de mystère.

L’OM dégoûté par l’Algérie, De Zerbi est fâché

Le véritable problème n'est pas qu'il ait joué quasiment l'ensemble du match mais bien la sortie de Magoola coupable d'une faute grossière et d'un acte de brutalité.

Endrick à l'OM, c'est une arnaque

Le même site à 17:00 "Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM" Les agents du joueur vous remercient de participer au montage médiatique que vous dénoncez. Bêêê 🐑

OM : Longoria a refusé un buteur à 50ME cet été

D'autant que c'est trois attaquants au profil différent et c'est plutôt intéressant pour certains matchs

Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

N oublie pas le " bien sage" de repondre apres mes ordres RIRES

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading