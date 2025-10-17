TV : Nice - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tombé face à Toulouse juste avant la trêve internationale d’octobre, l’Olympique Lyonnais va tout faire pour se racheter sur la pelouse de Nice ce week-end.

Quelle heure pour Nice - OL ?

Après une pause d’une dizaine de jours, le championnat de France reprend ses droits ce week-end avec la 8e journée de Ligue 1. Lors de celle-ci, un match intéressant sera principalement à suivre entre Nice et Lyon, deux clubs européens. Cette rencontre se jouera ce samedi 18 octobre à 17h00 à l’Allianz Riviera. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Nice - OL ?

beIN Sports 1. Hormis le choc de reprise entre le PSG et Strasbourg, cette partie entre l’OGCN et l’ OL est probablement la plus alléchante de ce week-end en France. C’est donc en toute logique que ce match sera à part, sachant qu’il a été choisi par la chaîne qatarie. Ce choc européen entre Nice et Lyon sera effectivement diffusé sur

Lire aussi Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

Les compos probables de Nice - OL :

Douzième du classement après sept journées, Nice est pour l’instant plus proche de la zone rouge que des places européennes. Il faut dire que l’OGCN a connu un début de saison compliqué, avec seulement deux victoires au compteur. Incapables de gagner depuis plus d’un mois, les Aiglons voudront donc se racheter contre les Gones devant leur public. Mais pour cette rencontre, Franck Haise devra faire sans Abdelmonem, Bombito, Moffi ou Ndayishimiye.

La compo probable de Nice : Diouf - Mendy, Bah, Peprah - Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Bard - Diop, Cho, Boga.

Toujours à la lutte dans le haut du classement, avec un petit point de retard sur le PSG, l’OL aurait pu passer la trêve internationale d’octobre dans le fauteuil de leader du championnat. Sauf qu’il y a deux semaines, Lyon a perdu face à Toulouse dans une fin de match rocambolesque (1-2). Autant dire que les Gones se déplaceront dans le Sud de la France samedi avec l’ambition de l’emporter pour bien repartir avant de retrouver l’Europa League. Pour ce match, Paulo Fonseca devra composer sans Descamps ou Nuamah.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Tolisso, Fofana - Satriano.