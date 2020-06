TV : Moins d'un euro par jour, la pub de Domenech pour Mediapro

Dans : Ligue 1.

A compter du mois d’août, c’est sur la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro qu’il faudra se brancher pour suivre la Ligue 1 et la Ligue 2.

Une chaîne dont la distribution est encore un mystère mais dont le prix approximatif est connu puisque Jaume Roures, patron du groupe espagnol, a confirmé la semaine dernière qu’il faudrait débourser environ 25 euros par mois pour s’abonner à la chaîne. Un prix trop élevé aux yeux des fans du foot, dont la majorité ne semble pas prêt à payer aussi cher pour ne suivre que du football français. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a toutefois indiqué qu’il s’agissait en réalité d’un prix très attractif…

« 25 € par mois est un prix attractif pour Téléfoot. 25 euros par mois, c’est moins d’un euro par jour. Pour quelqu’un qui aime le football, ce n’est pas grand-chose. On peut aussi comparer ça à des paquets de cigarettes. Si on aime le foot, la question ne se posera pas. Ceux qui aiment le foot, ils trouveront que ce n’est pas cher. Mais ceux qui n’aiment pas, ceux qui dénigrent tout, ou ceux qui parlent du passé, en disant ‘à mon époque, c’était moins cher’, bien sûr qu’ils vont trouver que c’est cher. C’est moins d’un euro par jour, c’est comme ça qu’il faut le voir. Il ne faut pas comparer avec ce qui se faisait avant. Mais plus que le problème du prix, c’est la multiplication des chaînes qui pose souci… » a expliqué l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir combien d’abonnés Mediapro parviendra à attirer dans ses filets avec un tel prix alors que Jaumes Roures a prévenu qu’il visait au moins 3 millions d’abonnés.