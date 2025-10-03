TV : Metz - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_272416_0144
Auteur d’une énorme performance contre l’Ajax en Ligue des Champions cette semaine, l’Olympique de Marseille va retrouver le chemin de la Ligue 1 avec un déplacement à Metz ce samedi.

Quelle heure pour Metz - OM ?

Avant de connaître une coupure internationale à partir de la semaine prochaine, le club phocéen souhaite enchaîner une nouvelle belle victoire pour rester en haut du classement du championnat de France. Pour cela, Marseille devra affronter le FC Metz dans une rencontre qui se jouera ce samedi 4 octobre à 17h00 au Stade Saint-Symphorien. L’arbitre sera Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre Metz - OM ?

Souvent choisi par les diffuseurs pour son côté populaire qui provoque de belles audiences, l’OM sera ce week-end à l’affiche sur beIN Sports 1, sachant que la chaîne qatarie a choisi le match de Marseille pour cette 7e journée de championnat.

Les compos probables de Metz - OM :

Promu cette saison en L1, Metz connaît un début de saison très difficile avec zéro victoire en six matchs et surtout que deux points au compteur. Bon dernier du championnat avec trois unités de retard sur les premiers non relégables, le FCM espère sortir la tête de l’eau à domicile contre Marseille. Pas une mince affaire, surtout que Stéphane Le Mignan fera sans Stambouli ou Mbaye.
La compo probable de Metz : Fischer - Kouao, Sane, Gbamin, Yegbe, Bokele Mputu - Traore, Deminguet, Hein - Sabaly, Diallo.

Entre sa victoire dans le Classique face au PSG (1-0), sa confirmation à Strasbourg (2-1) et sa très belle prestation en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam mardi (4-0), l’OM commence vraiment à très bien tourner. Après un début de saison mitigé, Marseille a donc trouvé son allure de croisière. Et c’est avec la volonté de l’emporter pour rester sur le podium de la L1 à l’affût derrière le PSG et l’OL que l’OM va se déplacer chez la lanterne rouge samedi. Pour ce match, Roberto De Zerbi composera sans Medina, Traore ou Kondogbia.
La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd, Murillo - Angel Gomes, Hojbjerg - Greenwood, Paixao, Weah - Gouiri.

Ligue 1

05 octobre 2025 à 17:00
Metz
17:00
Olympique Marseille
0
Loading