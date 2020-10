TV : Mediapro ruiné, Canal à l'affût, Pierre Ménès s'explique

Dans : Ligue 1.

Il faut bien l’avouer, même si des doutes avaient été émis sur les réserves financières et le modèle économiques de Médiapro, il était impossible de savoir que les problèmes financiers et l’impossibilité de payer allait arriver aussi tôt dans la saison.

A peine deux mois après l’entrée en vigueur de la chaine Téléfoot, la société sino-espagnole a annoncé qu’elle ne payerait pas la deuxième échéance des droits TV en France, et souhaitait renégocier le montant à la baisse avec la LFP. Ce pour faire face à la situation économique bien différente d’il y a deux ans, quand l’appel d’offres avait été remporté. Pour le moment, cela coince à tous les niveaux, et forcément les autres opérateurs ou diffuseurs, suivent la situation du coin de l’oeil, sans se prononcer officiellement. Toujours très ouvert pour discuter de tous les sujets sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès n’a pas fait dans la langue de bois au sujet des problèmes rencontrés par Médiapro, et s’avoue lui-même surpris par le timing, refusant de se réjouir de cette situation assez désastreuse pour le football français.

« Médiapro mis en demeure de payer ? Ça s’arrange… et croyez moi cela ne me fait pas rire. Les clubs vont commencer à se fâcher, cela va devenir intenable. Prévisible? Oui, mais pas en deux mois quand même. Si Canal+ va se positionner ? Ce n’est pas le moment », a souligné le chroniqueur de la chaine cryptée, qui sait très bien que son employeur sera dans le coup si jamais le contrat avec Mediapro devait être modifié ou annulé.