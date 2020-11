TV : Mediapro hurle au mensonge, Téléfoot a bien 600 000 abonnés

Dans : Ligue 1.

Dans la tourmente depuis le mois d’octobre dernier, date à laquelle le contrat des Droits TV de la L1 a été mis sur pause, Mediapro rend coup par coup.

Sur la période 2020-2024, le groupe sino-espagnol devait être le nouvel eldorado du football français. Mais en l’espace de quelques mois à peine, le joli conte de fées s’est transformé en cauchemar… En refusant de payer le dernier versement de 172 millions d’euros tout en cherchant à renégocier à la baisse son contrat avec la LFP, Mediapro s’est mis tout le monde du football à dos. Par conséquent, et alors que la Ligue essaye de trouver une solution avec la maison mère de la chaîne Téléfoot devant le tribunal, certains acteurs du foot français n’hésitent pas à mettre soupçonner Jaume Roures de réécrire l'histoire. L’Equipe a récemment expliqué que Mediapro avait menti sur son nombre d’abonnés, estimé à 480 000 selon le quotidien du sport français qui se base sur un audit réalisé à la demande du Tribunal de commerce de Nanterre. Une analyse pas du tout au goût de la société Mediapro.

« Mediapro conteste fermement le chiffre de 480 000 abonnés à sa chaîne Téléfoot, évoqué dans la presse. La réalité est tout autre et nous renvoyons à notre précédente communication sur le sujet qui indiquait que le service Téléfoot a autour de 600 000 abonnés. Mediapro regrette cette nouvelle campagne de dénigrement basée sur de fausses informations, ainsi que les violations répétées de la confidentialité de la conciliation en cours avec la LFP. Mediapro continue de travailler, dans le cadre de cette conciliation, à trouver une solution satisfaisante pour l'ensemble des parties concernées », a réplique, dans un communiqué, Mediapro, qui se défend contre toutes les critiques. Pour rappel, Mediapro a attaqué Canal+ en justice pour « abus de position dominante », alors que la chaîne cryptée envisage récupérer les droits TV de la L1 pour 740 ME. Dans les premiers jours du mois de décembre, on devrait en savoir plus sur la réalité de tout cela.