TV : Téléfoot a inventé 120.000 faux abonnés

Dans : Ligue 1.

Le patron de Mediapro avait annoncé fin octobre que Téléfoot comptait près de 600.000 abonnés. La réalité est, hélas pour lui, bien différente et surtout inquiétante.

Le 21 octobre dernier, Jaume Roures avait convié les médias pour une conférence de presse afin d’expliquer pourquoi Mediapro n’avait pas payé l’échéance de 172ME des droits TV de la Ligue 1. Et le patron du groupe sino-espagnol en avait profité pour répondre au Canard Enchaîné et RTL qui affirmaient que Téléfoot ne comptait qu’à peine plus de 200.000 abonnés. « J’ai lu qu’on avait 200.000 abonnés à Téléfoot, c’est choquant. Nous avons en ce moment autour de 600.000 abonnés, sans connaître tous les abonnements des opérateurs (...) Jamais nous n'avons dit que nous aurons trois millions d'abonnés la première saison. On ne pouvait pas aspirer à ça, à aucun moment. Tout ce bruit n'est pas bon », avait lancé le patron du groupe Mediapro afin de faire taire les rumeurs de désastre total pour sa chaîne.

Mais ce vendredi, la réalité n’est pas non plus celle revendiquée par Jaume Roures, qui n’avait visiblement pas les bons chiffres concernant les abonnés à Téléfoot. Selon L’Equipe, qui s’est procuré une copie de l’audit financier réalisé par un cabinet indépendant à la demande du tribunal de commerce de Nanterre, la chaîne de Mediapro compte actuellement 480.000 abonnés, et bien évidemment c’est très très loin des objectifs initiaux. A ce niveau, réussir à gagner de l’argent est totalement impossible pour Téléfoot, et même être seulement à l’équilibre est un challenge surréaliste, puisque Mediapro visait les 3 millions d’abonnés. Pas de quoi rassurer la Ligue de Football Professionnel sur la capacité du détenteur de l'essentiel des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de respecter ses engagements jusqu'en 2024, date de la fin du contrat.