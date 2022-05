TV : Ludovic Giuly arraché d’Amazon par le Barça ?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Discret dans les médias jusqu’à présent, Ludovic Giuly est désormais l’un des consultants importants de la Ligue 1 sur Amazon.

Tous les week-ends, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’AS Monaco fait profiter les abonnés de Prime Video de son expertise. Apprécié pour son entrain, Ludovic Giuly pourrait toutefois disparaitre assez rapidement de vos écrans. Et pour cause, le journal catalan Sport annonce en ce milieu de semaine que Ludovic Giuly est un homme très courtisé et que par conséquent, il pourrait bien ne pas faire de vieux os à Prime Video. A en croire le média espagnol, Ludovic Giuly est l’une des cibles du FC Barcelone pour le poste d’entraîneur de la réserve, qui joue les premiers rôles en Primera Division RFEF, la troisième division nationale. Joan Laporta aimerait remplacer l’actuel coach de l’équipe Sergi Barjuan et penserait à l’ancien attaquant barcelonais pour occuper ce rôle l’an prochain.

Giuly priorité du Barça pour entraîner la réserve ?

Historiquement, l’équipe B du FC Barcelone est quasiment toujours confié à un ancien joueur du club, une tradition que Joan Laporta veut faire perdurer en installant Ludovic Giuly à la tête de l’équipe. Le Français de 45 ans n’est pas totalement novice dans le métier puisqu’il a connu une expérience en tant que coach adjoint de la réserve de l’AS Monaco en 2019, mais il est évident que prendre en main l’équipe B du FC Barcelone serait le plus gros challenge de la jeune carrière d’entraîneur de Ludovic Giuly. En attendant de savoir si l’ancien buteur de l’ASM va accepter, le FC Barcelone a activé une autre piste. Comme le veut la tradition, elle mène aussi à un autre ancien joueur du club en la personne de l’ex-international argentin Javier Mascherano. Lui non plus n’est pas novice dans le métier puisque l’ancien milieu défensif du FC Barcelone est actuellement l’entraîneur de la sélection U20 de l’Argentine. Il bénéficie ainsi d’une expérience nettement plus importante que Ludovic Giuly.