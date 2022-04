Barça : la grande lessive commence, 7 arrivées en vue !

Dans : Liga.

Alors que le titre en Liga espagnole est promis au grand rival, le Real Madrid, depuis des mois, le FC Barcelone commence déjà à préparer la saison prochaine. À première vue, le mercato des Blaugranas s'annonce dynamique avec six ou sept arrivées espérées, rien que ça.

Déjà très actif lors du mercato hivernal, en attaque avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré, le Barça, actuel deuxième de Liga, pourrait en faire autant cet été. Selon nos confrères de Marca, six ou sept nouveaux joueurs seraient ainsi souhaités par l'entraîneur catalan, Xavi. Concrètement, les Blaugranas aimeraient recruter un gardien de but, un défenseur central, deux latéraux, un milieu de terrain et deux attaquants. Certains dossiers sont plus avancés que d'autres. On sait qu'au milieu, Franck Kessié, le joueur de l'AC Milan, a déjà donné son accord. Même chose avec Andreas Christiansen, le défenseur axial de Chelsea. Pour le reste, il va falloir jouer des coudes.

Lewandowski priorisé, des Français sur le carreau ?

Le chantier le plus coûteux concerne clairement le poste d'avant-centre. La piste menant au prodige norvégien Erling Haaland s'étant considérablement refroidie, Barcelone aurait fait d'un autre buteur en série de Bundesliga sa priorité. Il s'agit de Robert Lewandowski, pas encore certain de rester au Bayern Munich. Le Polonais serait épaulé par Raphinha, le Brésilien de Leeds. En défense, un autre joueur de Chelsea, César Azpilicueta, est toujours espéré. Ce qui devrait provoquer plusieurs départs dont ceux des Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Enfin, concernant le poste de latéral gauche, le Barça est à la recherche d'une doublure pour Jordi Alba. José Gaya, le joueur de Valence, est dans le viseur. Mais plusieurs noms tels que Javi Galán (Celta Vigo), Alex Telles (Manchester United), Grimaldo (Benfica), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) et Álex Moreno (Betis Séville) sont également cités par les médias ibériques. Vous l'aurez compris, le mercato estival s'annonce bouillant en Catalogne.