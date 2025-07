TV ‍: Ligue1+ recrute un grand nom de l'After Foot

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le mercato estival ne concerne pas uniquement les 18 clubs de Ligue 1, il implique aussi leur nouveau diffuseur Ligue1+. La chaîne de la LFP augmente ses effectifs avec un ancien visage de RMC, connu et apprécié des auditeurs.

Vendredi 15 août prochain, la Ligue 1 reprendra ses droits avec Rennes-Marseille. Une affiche très attendue par la LFP puisqu'elle accompagnera le coup d'envoi de Ligue1+, sa nouvelle création télé. La chaîne diffusera 8 matchs sur 9 par week-end de championnat, ce qui implique un gros recrutement sur le plan éditorial. Les premiers noms choisis chez les journalistes et les consultants n'ont étonné personne. On retrouve les anciennes figures des deux derniers diffuseurs de la Ligue 1, Amazon Prime et DAZN : Smail Bouabdellah, Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Lesly Boitrelle ou encore Benoît Cheyrou.

Nicolas Vilas sera sur Ligue1+

L'Equipe a révélé la suite du casting ce vendredi soir. Ligue1+ entend varier un peu les visages pour ne pas reprendre l'intégralité des équipes d'Amazon et de DAZN. Si Benjamin Nivet (ex-Amazon) et Charlotte Lorgeré (ex-DAZN) seront de la partie, LFP Media est allé dénicher des anciens visages de RMC Sport. C'est le cas de l'ancien défenseur de Caen Felipe Saad qui sera consultant pour Ligue1+. Il retrouvera un ancien collègue journaliste, bien connu des auditeurs de l'After Foot : Nicolas Vilas.

Après 15 ans sur RMC, Vilas venait de quitter la station. Recruté par La Chaîne l'Equipe pour intégrer l'Equipe du Soir, le journaliste de 42 ans aura donc une double casquette pendant la saison 2025-2026. Il interviendra dans l'émission en clair du dimanche sur Ligue1+ qui proposera les buts de la journée de championnat. Une belle prise pour la nouvelle chaîne qui espère capter un million d'abonnés minimum à l'issue de sa première année d'existence. L'ouverture des abonnements aura d'ailleurs lieu à partir du 11 août prochain selon L'Equipe, 4 jours seulement avant le premier match de Ligue 1.