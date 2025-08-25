TV ‍: Ligue1+ reçoit une demande choc 

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La nouvelle chaîne Ligue1+ a fait ses grands débuts le week-end dernier et promet une immersion inédite au coeur des clubs. Ce qui plaît à la grande majorité du public, mais pas à tout le monde.

Comment se seraient comportés Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille à Rennes si Ligue1+ y avait posé une caméra et un micro ? C’est la grande question que tout le monde s’est posé, alors que la nouvelle chaîne de la Ligue 1 promet une immersion inédite au plus près des acteurs qui composent le football français. Arbitres, joueurs, entraîneurs, tout le monde doit se prêter au jeu et des scènes ont déjà été filmées dans certains vestiaires comme dans celui de l’OM avant le match à Rennes ou dans celui de Nantes avant la réception du PSG. Une immersion qui plaît beaucoup mais qui a aussi ses détracteurs. Le journaliste Anthony Clément a notamment fait savoir dans L’Equipe qu’il espérait que Ligue1+… ne soit pas trop immersif.

Une demande qui peut étonner, mais qui se justifie. « On a déjà vu beaucoup de choses, des nouveautés rafraîchissantes et d'autres dont on pourrait se lasser, énormément d'images de vestiaires mais pas celui qu'il fallait visiter le week-end dernier, le champ de bataille du Roazhon Park où Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont assuré à leur façon la promotion du Championnat, en lui offrant une actualité pour la semaine entière et bien plus encore » écrit le journaliste du quotidien national avant de poursuivre.

Trop d'immersion sur Ligue1+, il sonne l'alerte

« Ce sera la limite éternelle de l'immersion : les caméras peuvent bien nous emmener partout, elles transforment la réalité par leur seule présence et il est permis de penser que les deux Marseillais auraient davantage maîtrisé leur agressivité s'ils avaient su que leur bagarre allait être retransmise en direct. Le foot nous passionne aussi pour ce qu'on devine, ce qui reste caché (…) Le charme de l'inside peut très bien s'écraser sur la banalité de la réalité, et quand vient la fin du mois d'août, l'amoureux de la L1 ne rêve pas de caméras dans les vestiaires » a-t-il poursuivi. Autrement dit, Anthony Clément rêve d’une Ligue 1 sans immersion et sans inside. Une demande qui ne reflète sans doute pas ce que souhaitent la majorité des supporters, et nul doute que Ligue1+ qui promet une immersion plus forte que jamais, n’en tiendra pas compte.