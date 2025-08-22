Adrien Rabiot s’excuse, rebondissement à l’OM ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Impliqué dans une violente bagarre avec Jonathan Rowe vendredi à Rennes, Adrien Rabiot s’est excusé auprès de son entraîneur Roberto De Zerbi. De quoi envisager une réintégration à l’OM ?

L’OM est secoué en interne depuis l’affaire Rabiot-Rowe. Les deux joueurs en sont venus aux mains vendredi soir dans le vestiaire olympien après la défaite à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1. Ecartés du groupe professionnel dans un premier temps, l’ailier anglais et l’international français ont finalement été placés sur la liste des transferts. Une décision radicale de l’Olympique de Marseille, qui regrette notamment l’absence d’excuses de la part des deux hommes. Après une semaine chaotique, Adrien Rabiot a finalement présenté ses excuses à Roberto De Zerbi, comme l’a révélé l’entraîneur de l’OM ce vendredi face aux médias avant la réception du Paris FC samedi.

Rabiot s'est excusé auprès de De Zerbi

« Adrien est désolé. Il pense que la décision était trop grave, trop importante. Mais je lui ai dit ce que je vous ai dit et que j'allais en parler aujourd'hui à la conférence. Je lui ai dit que s'il avait été mon fils et si j'avais été l'entraîneur de mon fils, j'aurais fait la même chose en tant qu'entraîneur. On peut souffrir, prendre une décision à contre-cœur, c'était le cas. Mais des fois l'obligation passe devant. Je lui ai donné un conseil paternel de ce que je ferai si j'étais à sa place. Mais lui maintenant verra ce qu'il veut faire » a lancé Roberto De Zerbi.

🚨🔴🟡🇫🇷 #SüperLig |



❗️Adrien Rabiot n'est pas intéressé par un transfert à Galatasaray



➡️ En parallèle, les Turcs insistent pour recruter Benjamin Pavard et ont déjà échangé avec le joueur & l'Inter



✨️ Mais l'international français est, jusqu'à présent, fermé à un départ… pic.twitter.com/KapuawsAXD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 22, 2025

De quoi envisager une réintégration d’Adrien Rabiot à l’OM malgré les déclarations incendiaires de la maman du joueur ? On l’espère chez certains suiveurs du club olympien. « Il serait temps qu’on arrête de polluer l’actualité avec l’affaire Rabiot. Adrien Rabiot s’est excusé. Désormais il faudrait que toutes les parties discutent uniquement en interne, en bonne intelligence et mettent leurs égos de côté. Place au football. Il faut être tolérant si les excuses sont sincères. Tout le monde en sortira grandis » publie notamment sur X Yacine Youssfi, de FC Marseille.

Les supporters de l'OM encore indécis

« Pourquoi l’avoir placé sur la liste des transferts alors ? », « C’est une histoire d’ego, ça aurait pu se régler, et des deux côtés les egos ont tout gâché », « En vrai faut qu’il se désolidarise de sa mère. Pour son bien, sa carrière, son avenir, tout », « Rabiot va faire des excuses public, prendre un agent et réintégrer le groupe » ou encore « Adrien peut remercier Véronique pour avoir terminé sa carrière à l’OM… Un agent, un vrai, et il nous faisait gagner à Lyon » peut-on lire chez les supporters olympiens sur X, où l’on refuse d’exclure totalement l'idée un possible retournement de situation. Cela a pourtant très peu de chances d’arriver en raison des relations désormais glaciales entre la mère du joueur et la direction de l’OM. Une situation que doivent sans doute regretter l'ancien Parisien et Roberto De Zerbi.