TV ‍: Ligue1+ promet la guerre aux comptes partagés

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La nouvelle chaîne Ligue1+ a lancé ce lundi ses abonnements et le démarrage est excellent selon le patron Nicolas de Tavernost, lequel a par ailleurs confirmé que LFP Media allait faire la chasse aux comptes partagés.

C’est un critère décisif pour de nombreux abonnés ou futurs abonnés de la chaîne Ligue1+ : la possibilité avec un seul abonnement de pouvoir regarder la nouvelle chaîne du football français à deux endroits en simultané. Autrement dit, de partager son compte avec un membre de sa famille ou avec un ami dans le but de diviser le prix de l’abonnement par deux. Officiellement, ce partage de compte est autorisé puisque Ligue1+ sera accessible sur deux écrans simultanés et cela même si les deux écrans ne sont pas dans le même foyer. L’idée n’est toutefois pas que Ligue1+ soit partagé à grande échelle selon Nicolas de Tavernost. Invité de RTL pour faire le point sur le démarrage des abonnements, le patron de LFP Media a promis la guerre à ceux qui se partageraient un seul et unique compte pour plusieurs utilisateurs de manière trop régulière.

Nicolas de Tavernost ne rigole pas

Ligue 1+ démarre fort, Canal+ peut se rhabiller https://t.co/ec7RrB4Gy2 — Foot01.com (@Foot01_com) August 12, 2025

« Si des usages abusifs de partage de codes sont détectés, nous couperons l’abonnement » a promis l’ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux, avant de se féliciter des premières heures de campagne d’abonnement. « C'est un démarrage très important et nous sommes très satisfaits du succès de l'opération. (...) C'est très encourageant pour nous » s’est félicité le boss de LFP Media. De nombreux abonnements sont encore attendus dans les heures à venir alors que Ligue1+ diffusera ce vendredi son premier match, celui entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais qui va ouvrir le championnat 2025-2026. Les audiences ne seront pas officiellement communiquées mais d’éventuelles fuites à ce sujet seront scrutées de près pour savoir si Ligue1+ a réussi son pari dès la première semaine en mobilisant une fan base importante d’amoureux du football français.