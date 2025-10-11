ICONSPORT_272230_0599

TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+

Ligue 111 oct. , 21:30
parCorentin Facy
2
Lancée en août dernier, la chaîne Ligue1+ rassemble déjà plus d’un million d’abonnés. Un démarrage réussi, mais la plateforme de la LFP espère vite atteindre les audiences autrefois réalisées par Canal+.
Le championnat de France de Ligue 1 a connu une sévère crise de visibilité ces dernières années après les échecs Mediapro, la parenthèse Amazon et la mauvaise année réalisée par DAZN. La LFP a ainsi décidé de prendre les choses en main en stoppant le modèle récent des diffuseurs et en créant sa propre chaîne. En l’espace de seulement deux mois, Ligue1+ compte déjà plus d’un million d’abonnés. C’est plus que DAZN sur l’ensemble de la saison passée, une vraie prouesse de la part de Nicolas de Tavernost et des équipes de LFP Media. L’objectif est maintenant d’atteindre les chiffres réalisés autrefois par Canal+, qui rassemblait jusqu’à 2,5 millions de téléspectateurs pour des affiches telles que PSG-OM.
Pour continuer son développement à grande échelle, Ligue1+ a noué un partenariat stratégique avec le groupe M6 qui concernera la chaîne Gulli pour s’adresser à un public plus large. « Pour renouer avec la ferveur populaire après les changements successifs de diffuseur, la Ligue 1 lance une émission familiale sur Gulli et un bloc enfants sur Ligue 1+. L'idée originale de s'ouvrir aux enfants serait venue de Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, qui l'aurait soufflée à Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media » explique ainsi Le Point avant de poursuivre.

Une idée de Nasser Al-Khelaïfi

« Elle s'inspire de l'expérience aux États-Unis de la chaîne Nickelodeon avec la National Football League. L'ancien patron de M6 connaît parfaitement les codes de Gulli. Cette chaîne appartient au groupe qu'il a dirigé pendant plus d'une trentaine d'années. Un atout majeur pour négocier ce partenariat stratégique » détaille le média. Avec le lancement de cette émission, disponible à la fois sur Gulli et sur Ligue1+, la chaîne espère logiquement récupérer de nombreux abonnements chez un public plus jeune. Avec l’espoir dans les années à venir de réaliser des chiffres d’audience comparables à ceux de Canal+ lorsque la chaîne cryptée diffusait la Ligue 1. Un temps qui paraît déjà lointain au vu des différents diffuseurs qui se sont succédés depuis. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0526
PSG

Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Villas-Boas
Liga

Le Real et le Barça embarqués dans une nouvelle compétition

ICONSPORT_273198_0010
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de samedi

ICONSPORT_273454_0086
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Le Portugal s'impose avec « l’aide » de Diogo Jota

le real a flashe sur lukeba l ol pourra se consoler lukeba 3 381895
OL

OL : Revenir avec Gusto et Barcola, Lukeba signe des deux mains

Fil Info

23:30
Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé
23:00
Le Real et le Barça embarqués dans une nouvelle compétition
22:45
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de samedi
22:44
CdM 2026 : Le Portugal s'impose avec « l’aide » de Diogo Jota
22:30
OL : Revenir avec Gusto et Barcola, Lukeba signe des deux mains
22:00
PSG : De Galtier à Luis Enrique, Fabian Ruiz est choqué
21:00
Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France
20:30
Upamecano à Liverpool, l’immense coup de pression
20:09
Sébastien Pocognoli devient entraîneur de Monaco (off.)

Derniers commentaires

TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+

Rage en silence.Ousmane ballon d or

TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+

Zlatan a raison

OM : Greenwood change d’avis, son avenir chamboulé

Même pas 13 mais 14 titres de championnat si on récupère le titre voler par Marseille et canal plus.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Rammens ton bec ma petite kENNY? JE CHIEE

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Doug, incroyable sa peur non ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading