TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+

Lancée en août dernier, la chaîne Ligue1+ rassemble déjà plus d’un million d’abonnés. Un démarrage réussi, mais la plateforme de la LFP espère vite atteindre les audiences autrefois réalisées par Canal+.

Le championnat de France de Ligue 1 a connu une sévère crise de visibilité ces dernières années après les échecs Mediapro, la parenthèse Amazon et la mauvaise année réalisée par DAZN. La LFP a ainsi décidé de prendre les choses en main en stoppant le modèle récent des diffuseurs et en créant sa propre chaîne. En l’espace de seulement deux mois, Ligue1+ compte déjà plus d’un million d’abonnés. C’est plus que DAZN sur l’ensemble de la saison passée, une vraie prouesse de la part de Nicolas de Tavernost et des équipes de LFP Media. L’objectif est maintenant d’atteindre les chiffres réalisés autrefois par Canal+, qui rassemblait jusqu’à 2,5 millions de téléspectateurs pour des affiches telles que PSG-OM.

« Pour renouer avec la ferveur populaire après les changements successifs de diffuseur, la Ligue 1 lance une émission familiale sur Gulli et un bloc enfants sur Ligue 1+. L'idée originale de s'ouvrir aux enfants serait venue de Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, qui l'aurait soufflée à Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media » explique ainsi Le Point avant de poursuivre. Pour continuer son développement à grande échelle, Ligue1+ a noué un partenariat stratégique avec le groupe M6 qui concernera la chaîne Gulli pour s’adresser à un public plus large.explique ainsi Le Point avant de poursuivre.

Une idée de Nasser Al-Khelaïfi

« Elle s'inspire de l'expérience aux États-Unis de la chaîne Nickelodeon avec la National Football League. L'ancien patron de M6 connaît parfaitement les codes de Gulli. Cette chaîne appartient au groupe qu'il a dirigé pendant plus d'une trentaine d'années. Un atout majeur pour négocier ce partenariat stratégique » détaille le média. Avec le lancement de cette émission, disponible à la fois sur Gulli et sur Ligue1+, la chaîne espère logiquement récupérer de nombreux abonnements chez un public plus jeune. Avec l’espoir dans les années à venir de réaliser des chiffres d’audience comparables à ceux de Canal+ lorsque la chaîne cryptée diffusait la Ligue 1. Un temps qui paraît déjà lointain au vu des différents diffuseurs qui se sont succédés depuis.