TV : Ligue1+ lance une nouvelle émission surprenante

Le lancement de Ligue1+ est un succès avec plus d’un million d’abonnés en l’espace de seulement deux mois. La chaîne veut à présent accélérer son développement sur le plan éditorial.

Lancée cet été pour compenser le départ de DAZN, la chaîne Ligue1+ est en train de réussir son pari . La plateforme développée par la LFP a déjà réuni plus d’un million d’abonnés et a été accueillie avec bienveillance par le public et par les clubs. Sur le plan éditorial et technique, pas de gros ratés non plus à mettre au crédit de Ligue1+. Un démarrage qui fait le bonheur de Nicolas de Tavernost, lequel peut avancer sereinement sur de nouveaux projets. Le patron de LFP Media donnait justement une conférence de presse ce mardi afin de présenter le lancement d’une nouvelle émission sur les antennes de la chaîne : « Ma Super Ligue 1 ».

Directrice des programmes jeunesse France chez M6, Coralie Boitrelle-Laigle était présente pour l’occasion puisque cette nouvelle émission destinée aux enfants sera disponible sur Ligue1+ et sur Gulli. « Cette émission a été pensée pour les enfants, les parents, les passionnés de foot, ou non » a-t-elle notamment expliqué. Le compte de Ligue1+ sur X nous précise par ailleurs que ce magazine innovant proposera des « des rubriques rythmées, informatives et divertissantes : défis foot, interviews, visites des stades etc » peut-on lire.

Une émission qui vise donc à rendre la Ligue 1 plus accessible et attachante auprès d’un public plus jeune, avec une visibilité large puisque l’émission sera disponible sur la plateforme L1+ et sur Gulli. « Il y aura deux parties à cette émission : une sur Gulli pour faire la promotion de notre plateforme Ligue 1+ et une autre sur la plateforme. Une partie de l'émission sera autour du sport, l'autre de jeux et de rencontres dans des clubs avec des footballeurs. Nous avons encore des discussions afin de savoir si elle sera diffusée le mercredi ou le samedi matin » avait lancé il y a quelques semaines Nicolas de Tavernost à ce sujet. Le débat a été tranché, l’émission sera diffusée le mercredi à 16 heures. Un créneau idéal pour toucher le jeune public... et espérer grappiller à terme des abonnés supplémentaires.