TV ‍: Ligue1+ innove et marque des points

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les deux premiers jours d’antenne sont encourageants pour Ligue1+, qui reçoit de nombreux compliments après les matchs de vendredi et samedi. L’immersion au plus près des équipes est notamment appréciée.

Thibault Le Rol ne l’a pas caché lors de la première prise d’antenne vendredi à 1h30 du coup d’envoi de Rennes-OM, Ligue1+ n’a pas le droit à l’erreur. La chaîne créée par la LFP doit absolument marcher pour permettre aux clubs de retrouver un modèle économique vertueux, après les échecs Mediapro ou encore DAZN. d’un point de vue technique, des bugs étaient redoutés pour le démarrage de Ligue1+, mais les abonnés à la nouvelle chaîne du foot français ont été agréablement surpris en constatant que tout fonctionnait plutôt bien dès le top départ de la chaîne. Un bon point qui s’ajoute à la qualité de l’offre éditoriale pour le moment. Avec des commentateurs et des consultants très professionnels et une immersion au plus près des joueurs, Ligue1+ marque des points.

Un appel en direct dans le vestiaire toulousain avec l'homme décisif Djibril Sidibé ! 😍



Ça sera comme ça toute la saison sur @ligue1plus ! 🆕#OGCNTFC pic.twitter.com/zaX71uqLxI — L1+ (@ligue1plus) August 16, 2025

Un constat prolongé samedi soir lors de l’après-match de Nice-Toulouse (0-1) avec une interview directement réalisée en visio en direct du vestiaire toulousain avec Djibril Sidibé. Une scène inimaginable il y a encore quelques semaines, lorsque les clubs fermaient totalement leurs portes aux anciens diffuseurs. Un beau motif d’espoir d’autant que les initiatives prises par Ligue1+ font pour l’instant l’unanimité chez les abonnés. Vendredi et samedi, le diffuseur a aussi eu la chance de pouvoir interview les entraîneurs pendant les matchs ou juste avant la reprise de la seconde période (Franck Haise, Habib Beye par exemple). Il faut maintenant espérer que ce bel élan se poursuive tout au long de la saison et qu’il ne s’agisse pas uniquement d’un début en fanfare avant un retour à la normale. Ce dimanche, la gestion du multiplex animé par Felix Rouah ainsi que de l’émission « Le Club » et du gros match de la journée (Nantes-PSG) seront scrutés de près. Avec l’ambition pour Ligue1+ de continuer son sans-faute et de boucler une première journée quasiment parfaite.