Un club de Ligue 1 se méfie de Ligue 1+

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1+ veut marquer le coup et compte bien offrir le meilleur programme à ses abonnés. Quitte à mettre les clubs du championnat face à leurs responsabilités.

La nouvelle saison de Ligue 1 a ouvert ses portes ce vendredi soir à Rennes. Les Bretons accueillaient l'OM dans un match qui sentait la poudre. Malgré leur infériorité numérique précoce, les hommes d'Habib Beye ont pris le meilleur sur des Phocéens peu convaincants. Ligue 1+ proposait à ses nouveaux abonnés un contenu qui était attendu au tournant. Le média souhaite notamment ouvrir les portes des clubs afin de créer une proximité et générer plus d’audience. Mais ça ne plait pas vraiment à tout le monde en Ligue 1.

Eric Roy est méfiant

En effet, Eric Roy, entraineur du Stade Brestois, pense cet exercice périlleux. Le technicien français a d'ailleurs peur qu'une séquence dans les vestiaires puisse se retourner contre les acteurs du jeu. En conférence de presse, il a notamment indiqué sur le sujet : « Ça a quelque chose d’assez sacré. On a tendance à dire que ce qui est dans le vestiaire y reste. Un vestiaire, ça peut être volcanique, je peux l’être aussi. Je dis des choses qui doivent rester entre nous ou qui pourraient être mal perçues à l’extérieur car ça sort d’un contexte. La difficulté, c’est d’avoir le bon ton; Il faut bien augmenter les droits TV. On essaiera de le faire du mieux possible, dans la mesure du possible ». Dans un monde où tout veut être vu et su, certains discours auraient du mal à passer aux yeux du grand public. Le Stade Brestois, comme d'autres écuries de l'élite, auront sans doute du mal à faire confiance totalement aux caméras de Ligue 1+. Pour rappel, le Stade Brestois reçoit le LOSC ce dimanche en championnat pour débuter sa saison.