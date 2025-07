TV ‍: Ligue1+ fait un petit cadeau à L'Equipe

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A moins d'un mois de son lancement officiel, la chaîne Ligue 1+ a acté une décision qui permet au groupe L'Equipe de ne pas être bredouille dans ce dossier après avoir été doublé par Mediawan pour la production des programmes de la chaîne.

C'est à compter du 11 août que les amateurs de Ligue 1 pourront s'abonner à la chaîne Ligue 1+ qui diffusera en direct huit des neufs matchs de chaque journée du Championnat de France. Pendant que tout se met en place du côté de la Ligue de Football Professionnel, notamment les équipes de commentateurs et de consultants, la LFP a pris ce lundi une dernière décision d'importance. En effet, Nicolas de Tavernost a confié la régie publicitaire de la chaîne Ligue 1+ à Amaury Média, qui n'est autre que le groupe L'Equipe. Le média sportif avait postulé pour produire les matchs et les émissions de cette chaîne, mais c'est le géant mondial Mediawan, producteur notamment de F1 le Film, qui lui avait été préféré. En récupérant cette régie, L'Equipe se fera un peu d'argent sur cette chaîne et apportera son expérience, ce dont le patron de LFP Média s'est réjoui.

Prime Vidéo diffusera Ligue 1+

Ces derniers jours, la LFP négocie toujours avec d'éventuels diffuseurs, car si les différents opérateurs internet ont déjà trouvé des accords avec la Ligue 1, ainsi que DAZN, tout le monde souhaite savoir si finalement Canal+ entrera dans la danse, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Selon L'Equipe, qui bénéficie forcément d'informations de sources sûres, Prime Vidéo distribuera également Ligue 1+ pour le prix annoncé de 14,99 euros par mois pour un an d'abonnement. Ces offres seront disponibles à partir du 11 août prochain, l'objectif affiché des clubs de Ligue 1 étant de réunir 1 million d'abonnées en fin de saison. Rappelons que Beinsports aura toujours en exclusivité un match par journée de championnat, lequel sera diffusé en différé par Ligue 1+. Une exclusivité qui tombera dans un an, ce qui permettra à la chaîne de la LFP d'avoir toutes les rencontres de L1, ce qui est forcément un atout majeur.