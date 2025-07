TV ‍: La chaîne de la Ligue 1 officialise son commentateur star

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Comme fortement pressenti ces derniers jours, Xavier Domergue sera le commentateur phare de la chaîne de la Ligue 1, qui sera lancée cet été et qui diffusera huit matchs sur neuf par week-end.

Malgré l’arrêt des négociations avec Canal+, la Ligue de Football Professionnel n’a pas renoncé à son grand projet de chaîne. Au contraire, la création de cette nouvelle plateforme a été officiellement approuvée par les dirigeants et verra le jour début août. Un grand saut dans le vide pour la Ligue, qui dit adieu aux diffuseurs traditionnels et qui espère que ce modèle sera viable économiquement. Pour rendre attractive sa plateforme, la Ligue 1 a fixé un prix qui semble correct, à 15 euros par mois pour les plus de 26 ans et 10 euros par mois pour les plus jeunes. De plus, LFP Media promet du haut de gamme sur le plan éditorial, ce qui a justement été reproché à DAZN tout au long de l’année.

Le boss du projet Nicolas de Tavernost a d’ailleurs officialisé dans une interview accordée à L’Equipe l’identité de son commentateur phare. Il s’agira -comme pressenti- de Xavier Domergue, qui officie sur M6 depuis son départ de BeInSports. « Il est très compétent. il y en aura d'autres de la "qualité Domergue" que l'on annoncera le 10 juillet. Le casting est en cours de finalisation. Beaucoup de gens nous ont fait des propositions, mais on ne pouvait rien signer tant que l'on ne savait pas où on allait exactement. On va aussi décider en cette fin de semaine du choix de l'éditeur. Ce sera soit 21 Production (filiale de L'Équipe) soit Mediawan » a expliqué Nicolas de Tavernost, confirmant que le but ultime était de faire de cette chaîne une référence sur le plan éditorial. Pas question donc de répéter les erreurs commises par DAZN par le passé.

La Ligue 1 promet de ne pas imiter DAZN

« On mettra les moyens pour avoir un produit de qualité. Nous souhaitons des experts et des présentateurs performants. L'enjeu est important. Les clubs sont derrière nous et on va beaucoup s'appuyer sur eux. Il y a une charte média en cours d'élaboration pour faire davantage de choses avec les clubs » détaille l’ancien patron des Girondins de Bordeaux et de M6, qui a une forte expérience dans le domaine et qui croit plus que jamais en ce projet de chaîne de la Ligue 1. Même si forcément, tout sera plus difficile sans l’aide de Canal+, qui a stoppé toutes les négociations avec la Ligue pour la distribution de cette chaîne pour l’instant.