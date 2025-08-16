TV ‍: Ligue1+ fait halluciner Daniel Riolo

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La nouvelle chaîne Ligue+1 a diffusé vendredi soir le premier match de son histoire avec Rennes-OM en ouverture de la saison 2025-2026. Très attendu, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 a fait forte impression.

Une semaine après l’ouverture des abonnements, la chaîne Ligue1+ diffusait ce vendredi soir son premier match avec un alléchant Rennes-OM. Des bugs techniques étaient redoutés par Nicolas de Tavernost pour cette grande première. Finalement, hormis un petit raté sur Prime Video, où l’avant-match n’a pas été visible, la grande première de Ligue1+ s’est déroulée sans encombre. Sur le plan éditorial aussi, les fans de foot ont été convaincus avec des insides appréciables, des journalistes professionnels et des consultants à la hauteur.

Un casting 5 étoiles en bord terrain pour le premier match de la saison 🤩 pic.twitter.com/eR1AxzoyUm — L1+ (@ligue1plus) August 16, 2025

De quoi réjouir Daniel Riolo, lequel s’est montré très optimiste pour la suite de Ligue1+ après cette grande première et cela même si le journaliste a rencontré un petit soucis technique l’ayant obligé à souscrire un deuxième abonnement. « J'ai pu voir les innovations. Je suis très content, parce que dans la crise du foot français, on avait l'impression d'être tombés tellement bas qu'on avait besoin d'un sursaut, d'une demie révolution. Oui, on a vu des choses qu'on avait pas vues jusque-là. Des choses qu'on avait évoquées mille fois dans l’After. La communication des arbitres, les vestiaires, les joueurs... » commente le journaliste, agréablement surpris, avant de conclure.

Ligue1+ met la barre très haute

« On a l'impression qu'il y a une volonté de grosse collaboration du foot français avec cette chaîne. Que tout le monde va marcher main dans la main. Et ça c'est positif. C'est même séduisant au niveau du plateau. Mine de rien, l'esthétisme, c'est important. La plateau est assez stylé, avec une belle lumière. Tout le monde était très bien habillé, et pour moi ce n'est pas un détail. Ca donnait un côté un peu chic. J'ai envie de voir la suite » a-t-il poursuivi. Ce n’est pas le seul, car il est vrai que Ligue1+ a mis la barre assez haute à l’occasion de sa grande soirée d’ouverture. En espérant que ce standing soit tenu tout au long de la saison, une promesse fait par Nicolas de Tavernost il y a quelques semaines lors de la présentation de la chaîne à la presse.