TV ‍: Ligue1+ arrive sur Prime Video à prix cassé

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les abonnements sont lancés pour la nouvelle chaîne Ligue1+, accessible via son application ou les fournisseurs d’accès à internet. Prime Video fait également partie de l’aventure pour la distribution de cette nouvelle chaîne.

A moins d’une semaine du premier match de la saison entre Rennes et l’OM, les abonnements à la nouvelle chaîne Ligue1+ sont lancés. Fournisseur d’accès à internet, application de la plateforme ou encore DAZN, les moyens de s’abonner sont nombreux malgré le boycott de Canal+. Et ce lundi matin, c’est au tour de Prime Video d’annoncer que la plateforme d’Amazon faisait également partie de l’aventure. « LIGUE 1+ disponible sur Prime Video : tous les matchs, des contenus exclusifs et une offre de lancement à 12,99€/mois tout au long de la saison » annonce Prime sur X.

⚽📺 LIGUE 1+ disponible sur Prime Video : tous les matchs, des contenus exclusifs et une offre de lancement à 12,99€/mois tout au long de la saison. pic.twitter.com/Ouidc4EsYa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 11, 2025

Les plus attentifs n’auront pas raté le prix proposé par Amazon, inférieur à celui proposé par Ligue1+ sur son application et qui permet d’économiser 24 euros la première année. De quoi attirer encore plus de fans de football sur Ligue1+, même si un doute existe au sujet de l’offre proposée par Prime Video sur le nombre d’utilisateurs qui peuvent se connecter en simultané. Car si Ligue1+ a précisé que via son application, un abonnement pouvait être utilisé par deux personnes en même temps, on ignore si cela est aussi le cas pour l’offre si elle est choisie via Amazon.