Ligue 1+ se lance et promet d’être la chaine du peuple

La reprise de la Ligue 1, c’est dans une semaine et avec elle le lancement de la nouvelle plateforme de diffusion Ligue 1 +. Après l’échec DAZN, le football français est en quête de reconstruction, mais doit avant tout redorer son image.

Avec le retour de la Ligue 1, le grand public va pouvoir découvrir Ligue 1 +. La plateforme lancée par la LFP est très attendue dans une période où le football français a écorné son image, avec des clubs à l’agonie financièrement. Ce nouvel axe de diffusion est peut-être l’une des dernières idées pour tenter de reconnecter le public avec le ballon rond dans l’hexagone. Certains acteurs le savent, à commencer par Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial, de la plateforme. « Nous ne sommes pas une énième chaîne de foot. Nous sommes la chaîne des clubs et, quelque part, la chaîne des fans. Nous sommes en discussion avec les clubs pour ouvrir les portes, avec des accès au vestiaire, la sonorisation des échauffements, des interviews en cours de match. Il y aura plus de scénarisation du match, » explique-t-il dans le journal le Parisien.

Des contenus 24h/24

Dans le quotidien français, Jérôme Cazadieu poursuit en évoquant les idées de contenu qui seront à retrouver en plus des matchs du championnat de France sur la plateforme. « Ce sera du H24, 7/7. Nous avons d’autres idées de programmes. On rediffusera des matchs de légende, on aura des nouveaux sujets à partir d’octobre comme un programme à destination des enfants, avec des jeux. Et on lance des séries comme sur le Paris FC ou Dante, » dévoile-t-il. La Ligue de football professionnelle a donc autant de pression que les clubs à une semaine de la reprise du championnat pour, eux aussi,, ne pas rater le début de saison.