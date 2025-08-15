TV ‍: Ligue 1+ prévient ses abonnés, il y aura des bugs

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est le grand jour pour la Ligue 1, puisqu'à l'occasion du match Rennes-Nantes qui lance le championnat, la LFP lancera également Ligue 1+. Un événement qui sera évidemment suivi de près.

Tandis que du côté de Ligue 1+, on a géré jeudi un gros bad buzz auprès de quelques supporters de l'Olympique de Marseille, qui ont fait savoir leur mécontentement de voir Giovanni Castaldi rejoindre le casting de la chaîne, l'heure est désormais aux derniers réglages. Ce vendredi, Ligue 1+ diffusera son premier match en direct du Roazhon Park à l'occasion du match Rennes-OM. Alors que le lancement de la chaîne a visiblement été une réussite au niveau des abonnements, il va dorénavant que techniquement tout fonctionne. Car on l'avait vécu avec Prime, Amazon et même RMC, le lancement d'une chaîne peut provoquer le chaos le premier soir. Nicolas de Tavernost ne le cache pas, il est possible que Ligue 1+ connaisse quelques légers soucis, et il ne faudra pas que les abonnés soient trop violents.

Ligue 1+ prévient ses abonnés

Se confiant dans Le Point, le patron de LFP Média, reconnaît que le lancement de Ligue 1+ s'est fait dans l'urgence et qu'il est probable que quelques bugs agrémentent cette première soirée, qui débutera officiellement à 19h15. « Il y aura sans doute quelques difficultés, soyez indulgents et patients, car nous battons le record du monde d'une mise en place d'une chaîne à péage », a précisé Nicolas de Tavernost, afin de prendre les devants en cas de soucis techniques. Un message qui aura du mal à passer, car l'attente est forcément énorme, et en choisissant un match de l'OM pour lancer Ligue 1+, la Ligue de Football Professionnel, les instances du football savent qu'il y aura énormément de monde pour suivre la première sortie de Roberto De Zerbi et son équipe. Le retour de bâton pourrait être à la hauteur de cet engouement, Ligue1 + est prévenu.