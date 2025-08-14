OM ‍: Ligue1+ créé une énorme polémique à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La nouvelle chaîne Ligue1+ a complété son casting au cours des dernières heures. La signature du journaliste Giovanni Castaldi a par exemple été officialisée, un choix qui ne passe pas chez les supporters de l’OM.

Déjà très étoffée, l’équipe de Ligue1+ s’est agrandie ces dernières heures. Via ses réseaux officiels, la nouvelle chaîne du football français a officialisé les arrivées de plusieurs journalistes et consultants ce mercredi. Paul-Georges Ntep a par exemple été annoncé comme nouvelle voix de Ligue1+ et fera ses grands débuts en tant que consultant à la télévision après sa carrière de footballeur professionnel. Le journaliste Giovanni Castaldi sera aussi de la partie. Il conservera ses fonctions à la Chaîne L’Equipe mais ajoutera en plus à son emploi du temps quelques piges pour Ligue1+.

On ignore pour l’instant si ce sera pour présenter des émissions ou pour interviewer les joueurs en bord terrain. Une chose est en revanche certaine, ce choix de la part de LFP Media ne passe pas chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Un contentieux existe entre Giovanni Castaldi et la communauté olympienne après une émission sur La Chaîne L’Equipe, durant laquelle le journaliste avait lâché un « OMerde » au lieu de simplement dire « OM ». Sur les réseaux sociaux, les supporters olympiens se sont par conséquent mis en ordre de bataille pour faire savoir aux dirigeants de Ligue1+ qu’ils avaient sans doute fait une erreur de casting en actant la signature de Giovanni Castaldi.

Le choix Giovanni Castaldi fait polémique à Marseille

« 14 jours le délai de rétractation ? », « Je viens de souscrire », « Comment on résilie ? », « Est-ce qu’on est remboursé si on résilie aujourd’hui ? », « Grâce à vous j'ai prolonger mon iptv » ou encore « Allez hop, je comptais prendre mon abonnement ce soir, ça va rester sur mon iptv je crois bien. comme beaucoup de marseillais j’imagine. mauvais, tres mauvais casting » peut-on lire sur X, où la signature de Giovanni Castaldi a provoqué près de 1000 réactions sous la publication du compte de Ligue1+. C’est ce que l’on appelle un choix polémique, même si la compétence du journaliste de la Chaîne L’Equipe n’est pas à remettre en cause, ce dernier ayant monté les échelons au fil des années sur le canal 21 de la TNT, où il est notamment devenu le journaliste qui suit l’équipe de France depuis le départ de Bertrand Latour à Canal+.