TV ‍: Ligue 1+ a du mal avec le PSG

Par Guillaume Conte

Ligue 1+ a réussi ses débuts ce week-end, et espère bien continuer à surprendre. Pour cela, il faut convaincre les gros clubs, comme le PSG, d'ouvrir leurs portes, ce qui n'est pas le cas à présent.

C’est la bonne surprise de ce début de saison. Ligue 1+ a su séduire les fans de football et cela change des débuts compliquées des précédents détenteurs de droits qu’étaient Médiapro, Amazon et DAZN. Avec 600.000 abonnés dès le premier week-end, le pari est pour le moment remporté haut la main, même s’il va falloir dépasser le million d’abonnés pour ne serait-ce qu’être dans le vert la première année. Mais avant de se soucier du bilan financier, Ligue 1+ a surtout travaillé sur son image, son professionnalisme, la qualité technique, la tarification, et surtout les innovations. Il y a eu beaucoup de découvertes et de nouvelles images, ce qui a plutôt bien marché. Le Stade Rennais, le FC Nantes, Brest, et bien d’autres clubs ont joué le jeu pour aider à proposer du contenu inédit.

Pas le PSG pour le moment. Le club de la capitale s’est voulu méfiant et n’a pas ouvert les portes de son vestiaire ou de son échauffement par exemple. Comme sur le plan sportif, Paris est un club à part sur le plan médiatique et Nicolas De Tavernost, le patron de LFP Média, a bien compris qu’il marchait sur des oeufs. Il espère convaincre progressivement le PSG, qui n’a quasiment jamais joué le jeu avec DAZN l’an passé, de faire des efforts. « J'ai vu le PSG à Nantes, ils ont fait des choses qu'on leur a demandé, c'était convivial. D’autre part, c’est vrai qu’ils ont un statut, ils arrivent, le nombre de compétition, etc… donc ils font très attention au sportif. Donc c’est normal qu’ils fassent attention, après, c'est à nous de les convaincre et je pense qu'ils nous observent aussi, en se disant: 'Est-ce que ça va marcher ou pas ?', 'Est-ce que les fans et les supporters sont contents de cette chaîne ou pas?' C’est-à-dire que c’est un peu comme tout le monde. Si ça avait été un échec, personne ne nous aurait suivi. Maintenant que c’est un succès, on peut dire que c’est un succès, en tout cas le démarrage, on va avoir beaucoup d'adhésion, je le souhaite, dont celle du PSG », a demandé l’ancien patron des Girondins de Bordeaux, persuadé que la première réussie de Ligue 1+ va permettre d’avoir des entrées plus faciles dans les coulisses du club de la capitale.

Avec ces débuts prometteurs, la nouvelle chaine a marqué des points, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, puisque beaucoup de clubs considèrent les images tirées des vestiaires comme sacrées. Et nul doute qu’un club comme l’OM n’est pas prêt de donner accès à son antre à Ligue 1+, après les événements qui se sont passés dans le vestiaire à Rennes ce vendredi soir.