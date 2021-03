TV : Le choc OM-OL fait le bonheur de Canal +

Dans : Ligue 1.

Dimanche soir, Canal + diffusait le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Et sans surprise, la chaîne cryptée a réalisé un bon score.

Une semaine après avoir réuni 1,43 millions d’abonnés pour le match entre le Paris Saint-Germain et Monaco, Canal + a de nouveau réalisé un bon score d’audience à l’occasion de l’Olympico entre Marseille et Lyon. Effectivement, la chaîne du groupe Vivendi a rassemblé 1,35 millions d’abonnés en moyenne pendant le match entre le 2e et le 7e de Ligue 1, soit une part d’audience de 6,2 % sur la soirée de dimanche. Un nouveau bon score de suite pour Canal +, qui ne doit pas regretter d’avoir récupéré l’intégralité des droits télévisuels de la Ligue 1 après le fiasco de Mediapro…