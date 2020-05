TV : Le CFC sur Skype, c'était non pour Canal + !

Dans : Ligue 1.

Malgré l’arrêt définitif de la Ligue 1, le Canal Football Club effectue son grand retour en direct ce dimanche à 19h50.

Contrairement à plusieurs émissions telles que L’Equipe du Soir ou l’After Foot, le CFC a fait une réelle pause durant le confinement. En effet, il était tout simplement hors de question pour la direction des sports de Canal + de proposer une émission dans laquelle chacun était chez soi comme Hervé Mathoux l’a expliqué dans une interview accordée à La Nouvelle République.

« La direction a décidé de cela il y a une dizaine de jours. On a continué à produire des choses, de manière minimaliste, sur Mycanal, sur les réseaux sociaux, mais on voulait quelque chose de qualitatif. Il n’était pas question de faire le CFC par téléphone. La question ne se posait pas quand cela n’était pas possible. Depuis lundi, et le déconfinement, cela redevient possible de faire une émission de télé, avec plein de contraintes, plein de restrictions. Mais à partir du moment ou cela devient possible, il était logique, et de notre devoir, de le faire. Il y a des gens qui ont continué pendant le confinement. Parce qu’ils n’avaient pas le choix, parce qu’on en avait vraiment besoin. Heureusement, sinon on serait soit mort du Covid, soit mort de faim… » a indiqué l’animateur.

Par la suite, Hervé Mathoux a détaillé comment se déroulera cette reprise du CFC, avec bien évidemment un respect strict des règles sanitaires. « On sera cinq en plateau, pas plus, avec plein de restrictions en coulisses également. Notre public nous a manqué. On sera content de se retrouver. Pour le plateau, nous avons été responsables sur le casting, pour prendre les gens les plus proches du plateau. On ne va pas faire traverser la France à des consultants ». Pour la reprise de l’émission ce dimanche, Hervé Mathoux sera accompagné de Laure Boulleau, Dominique Armand, Habib Beye et Pierre Ménès, lequel sera toutefois présent en duplex et non en plateau.