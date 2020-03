TV : Canal+ stoppe le CFC, Marie Portolano au bord des larmes

Dans : Info.

Malgré l'interruption de la saison de Ligue 1, Canal+ avait prévu un Canal Football Club ce dimanche. La chaîne a finalement changé d'avis.

Les amateurs de football sont déjà en manque et cela risque de durer pas mal de temps. Et ce samedi soir, on a appris que Canal+ avait finalement décidé de stopper dès ce week-end le Canal Football Club, alors que dans un premier temps ce rendez-vous avait été maintenu, même si le public ne pouvait plus venir dans les studios de la chaîne cryptée. Et c’est à la fin du Canal Sport Club que Marie Portolano, journaliste de Canal+, a appris la nouvelle et l’a annoncé aux téléspectateurs.

« On vient d’apprendre que le Canal Football Club de dimanche était annulé, donc voilà on se retrouve quand le sport va reprendre », a lancé Mario Portalono très émue et les larmes aux yeux, avant que ses collègues d’émission viennent l’aider à finir ce CSC qui était le dernier avant…on ne sait pas quand.