TV : Labrune et Canal + négocient, dénouement mercredi ?

Dans : Ligue 1.

Lundi soir, l’appel d’offres relatif aux droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a été jugé « infructueux » par la Ligue de Football Professionnel.

L’instance présidée par Vincent Labrune a désormais plusieurs options à sa disposition. La première serait de relancer un second tour d’appel d’offres en incluant cette fois la totalité des lots, y compris ceux actuellement détenus par Canal +. La seconde serait de négocier en direct avec Amazon, DAZN et Discovery, qui ont manifesté un intérêt lors de l’appel d’offres sans atteindre pour autant le prix de réserve et la troisième option consisterait évidemment à négocier… avec Canal +. C’est ce que Vincent Labrune s’attèle actuellement à faire, à en croire les informations obtenues par Loïc Briley pour RMC.

Le journaliste croit savoir que le contact n’a jamais été totalement rompu entre Vincent Labrune et Maxime Saada, le président du directoire de la chaîne cryptée. « Les échanges sont d’ailleurs en cours entre les deux hommes » explique le journaliste. « Ca discute » fait par ailleurs savoir un proche de ce dossier plus épineux que jamais. L’insider de RMC, très bien rencardé sur ce dossier depuis mardi matin, embraye. « L’incertitude réside aussi sur l’échéance de paiement du 5 février d’un montant de 56 ME. Canal va-t-il payer ? Ou va-t-il se permettre de faire comme Mediapro, qui continue à diffuser sans payer les droits histoire d’accentuer la pression sur la Ligue 1 ? Beaucoup de questions demeurent à ce jour. Mais plusieurs sources indiquent que mercredi soir, on y verra plus clair ». Il vaut mieux, car une journée de Ligue 1 se profile ce week-end avec un bouillant OM-PSG en point d’orgue.