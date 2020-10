TV : Labrune c'est l'arme fatale de la Ligue 1 face à Mediapro

Dans : Ligue 1.

Tandis que Mediapro veut toujours obtenir une saison 2020-2021 à un prix au rabais, la LFP ne lâche rien. Du côté de la Ligue 1, on place une confiance totale en Vincent Labrune.

Même si l’ambiance s’est considérablement alourdie ces dernières 24 heures dans le football français, comme dans toute la France suite à un probable reconfinement à venir, le dossier des droits TV est toujours la préoccupation majeure des dirigeants de la Ligue 1. Tandis qu’il y a une semaine jour pour jour Jaume Roures annonçait qu’il était optimiste concernant une conciliation entre Mediapro et la Ligue de Football Professionnel, le patron espagnol estimant que l’instance allait finir par dire oui à son offre de renégocier à la baisse le prix des droits TV au moins pour la saison 2020-2021, du côté du foot français on pense que tout cela est du pipeau. Et nombreux sont les dirigeants des clubs à estimer que Vincent Labrune, élu président de la LFP en septembre, était l’homme qu’il fallait.

Interrogé dans Le Figaro, Laurent Nicollin compte sur le patron de la Ligue de Football Professionnel pour ramener Mediapro et Jaume Roures à la réalité. « Vincent Labrune est dans son élément, maîtrise le sujet, connaît beaucoup de monde, c’est un puncheur qui ne se laissera pas acculer dans les cordes. On est tous rassurés que ce soit lui à la gestion de ce dossier. Il y a des contrats signés. Mediapro a eu des belles paroles, à eux d’assumer. La messe n’est pas encore dite », prévient le président de Montpellier, visiblement confiant concernant un accord à l’amiable, ou pas, entre la LFP et Medipro afin que la société sino-espagnole respecte ses engagements financiers. Les prochaines semaines seront décisives puisque le tribunal de commerce de Nanterre a nommé un conciliateur afin d'essayer de gérer l'ingérable.