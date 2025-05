TV ‍: La Ligue 1 sans diffuseur, personne ne veut payer

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Prêts à rompre leur contrat initial, la Ligue de Football Professionnel et DAZN discutent en vue d’un accord de distribution pour la future chaîne de l’instance. Mais pour le moment, les deux parties ne parviennent pas à s’entendre et aucun opérateur ne souhaite s’engager à verser le montant attendu.

Dans l’attente de garanties concernant les droits TV, les clubs de Ligue 1 risquent de vivre un nouvel été stressant. Il ne faudra pas compter sur les 350 millions d’euros que DAZN devait verser la saison prochaine. En accord avec la Ligue de Football Professionnel, la plateforme de streaming a décidé de rompre le contrat. La société britannique discute désormais pour devenir le distributeur de la future chaîne créée par l’instance. Mais selon le journal L'Equipe, le dossier géré par Nicolas de Tavernost n’avance pas.

La Ligue et son diffuseur avaient fixé au 31 mai la fin de leurs discussions pour essayer de lancer ensemble une chaîne sur la L1. Faute d'avancée, ils se donnent désormais jusqu'au 15 juin. https://t.co/mSi2ET6ryu pic.twitter.com/M9RrMqyXeb — L'Équipe (@lequipe) May 28, 2025

Le directeur général de LFP Media a admis ses difficultés lors d’une réunion mardi. Transparent, l’ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux a reconnu qu’aucun potentiel distributeur ne souhaitait verser le minimum garanti pour s’associer à la LFP. Pour trouver un terrain d’entente avec DAZN, Nicolas de Tavernost a repoussé la date de fin des négociations du 31 mai au 15 juin. Le dirigeant sait que la société britannique a tout intérêt à trouver une solution après le deal acté par le tribunal des activités économiques de Paris.

De Tavernost en difficulté

D’après cet accord, DAZN devra verser 85 millions d’euros à la LFP si aucun terrain d’entente n’est trouvé. Et si le diffuseur devient simple distributeur, il devra investir 110 millions d’euros sur deux ans dans la nouvelle chaîne de la Ligue. On n’en est pas encore là, ce qui explique pourquoi Nicolas de Tavernost échange également avec d’autres acteurs comme Amazon Prime Video, Canal+, beIN Sports et Disney +, en vain puisque personne ne veut donner le minimum garanti. Il s’agit peut-être d’une posture afin de mettre la pression dans les négociations. En tout cas, la situation alerte encore un peu plus le foot français.