TV ‍: Ses abonnés crient à l’arnaque, DAZN s'enfonce

D’accord avec la Ligue de Football Professionnel pour rompre leur contrat, DAZN s’attire encore les foudres de ses abonnés. Les clients engagés pour une année sont ignorés lorsqu’ils tentent de résilier.

Comme si ça ne suffisait pas, DAZN s’offre une nouvelle polémique en France. Le principal diffuseur de la Ligue 1, qui s’est entendu avec la Ligue de Football Professionnel pour rompre son contrat, provoque encore la colère de nombreux abonnés. Ces derniers s’étaient engagés avec la plateforme de streaming pour une année complète, soit jusqu’à cet été au minimum, avant d’apprendre que la société britannique claquait la porte en fin de saison. En toute logique, ces abonnés réclament la résiliation de leur contrat afin d’éviter de payer pour rien. Sauf que leurs demandes sont ignorées par DAZN, en pleines discussions avec la Ligue pour distribuer la future chaîne de l’instance.

« DAZN met tout en oeuvre pour trouver un accord avec la LFP dans le cadre de son projet de chaîne Ligue 1 et souhaite poursuivre son développement en France, dans un cadre économique viable pour le succès du football français et de tous ses acteurs, a expliqué le diffuseur à L’Equipe. Nous poursuivons actuellement nos discussions en ce sens avec la LFP. Nous comprenons la préoccupation de nos abonnés, dont la satisfaction est primordiale à nos yeux. Nous ne manquerons pas de les tenir immédiatement informés dès que nous aurons davantage d'informations à leur partager pour la saison 2025-2026. »

DAZN tente de consoler ses abonnés

Et s’il ne trouve aucun accord de distribution avec la Ligue, ce qui représente la tendance évoquée par nos confrères, DAZN rappelle que ses abonnés pourront quand même regarder « le dénouement de la Ligue 1 avec le barrage aller/retour Metz-Reims (co-diffusé par beIN), le play-in et les play-offs de Betclic Élite de basket, la Coupe du monde des clubs (diffusée gratuitement) en mode Premium, les combats PFL et Glory kick-boxing ». Pas sûr que les clients remontés s’en contentent.