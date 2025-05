TV ‍: La Ligue 1 pleure Canal+, il l’avoue

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le bon vieux temps des matchs de Ligue 1 avec l'affiche du dimanche soir et les revenus financiers qui vont avec, manque cruellement aux clubs français qui ont beaucoup perdu et craignent le pire pour la suite.

Pour la première fois de son histoire récente, le championnat de France débutera avec une énorme inconnue au sujet des revenus des clubs. La DNCG a invité les clubs de Ligue 1 à ne pas tabler sur des entrées d’argent liées aux droits télévisuels, sachant que la Ligue est bien partie pour créer sa propre chaine, qui ne pourra commencer à gagner de l’argent qu’avec les abonnements et la publicité pendant la saison. De quoi faire pleurer les clubs plus modestes, qui n’ont pas d’investisseurs majeurs et misent forcément historiquement sur les droits télé. Plusieurs formation sont ainsi en danger, de Nantes à Lyon, en passant par Reims ou Montpellier, ou bien Brest s’il n’y avait pas eu de parcours miraculeux en Ligue des Champions.

Le temps où Canal+ mettait du beurre dans les épinards pour toute la Ligue 1 est terminé, et c’est un gros regret pour Stéphane Martin. L’ancien président des Girondins de Bordeaux s’est confié à ce sujet dans Sud-Ouest, et il regrette clairement l’époque dorée de la chaine cryptée que la Ligue n’a pas su prolonger. « Mais à court terme, il n’y a pas vraiment de solutions alternatives. Même si les affluences sont bonnes, on reste loin des recettes guichets de l’Angleterre ou l’Espagne. La meilleure chose à espérer, c’est qu’avec l’arrivée de Nicolas de Tavernost, les droits TV soient moins catastrophiques. Tout le monde s’est rendu compte que c’était confortable d’avoir Canal+. Le problème : Canal a pu voir qu’il pouvait se passer de la L1, et les clients aussi », a résumé l’ancien dirigeant des Girondins. Un constat qui fait très mal, sachant que la chaine cryptée réalise de grosses audiences avec le rugby et la Ligue des Champions de football, mais que la Ligue 1 souffre d’un réel manque d’exposition. Et si le nouveau projet peut relancer sa popularité avec une chaine unique, il sera très loin de rapporter gros aux clubs.