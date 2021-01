TV : La Ligue 1 en pay-per-view, Canal + détaille son offre !

Dans : Ligue 1.

En milieu de semaine, Canal + a détaillé à la Ligue de Football Professionnel son offre de diffusion des matchs de Ligue 1 en pay-per-view en attendant un nouvel appel d’offres.

L’objectif pour la chaîne cryptée est de proposer à la LFP une solution rémunératrice en attendant un appel d’offres, plutôt que de continuer à diffuser les matchs sur Téléfoot, une chaîne… qui ne paie pas les droits télévisuels depuis le mois d’octobre. Dans une lettre transmise à Vincent Labrune en milieu de semaine et que RMC s’est procuré, le patron de Canal + Maxime Saada a détaillé cette offre en pay-per-view. Sur le papier, la proposition est assez convaincante dans la mesure où la chaîne cryptée s’engage à reverser l’intégralité des bénéfices à la Ligue de Football Professionnel (hors coûts de production des matchs). Reste à voir si ce compromis séduira les présidents de Ligue 1.

« Dans l’intervalle, et si la tenue d’un appel à candidatures devait prendre plus de temps, nous vous proposons de rendre accessibles les matchs en Pay Per View sur notre plateforme MyCanal. Dans cette hypothèse, Groupe Canal+ assurerait les prestations techniques nécessaires permettant à tout consommateur, abonné ou non aux offres Canal+, d’y accéder, sur la base de modalités à définir entre nous. Cette solution nous semble la seule à même d’éviter notamment la solution qui consisterait à continuer de diffuser les matches par l’intermédiaire de Mediapro, alors que cet opérateur est défaillant, a profondément déstabilisé notre secteur et a irrémédiablement altéré la valeur et l’image des droits dont vous avez le mandat de commercialisation » explique Maxime Saada, lequel explique par ailleurs dans cette lettre qu’il souhaite rencontrer le président de la LFP, Vincent Labrune, au plus vite. Reste maintenant à voir si cette solution innovante sera approuvée par le plus grand nombre et plébiscitée dans les semaines à venir alors que Téléfoot doit cesser la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 le 31 janvier prochain.