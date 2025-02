TV ‍: La LFP n'a pas réussi à faire payer DAZN en urgence

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

C’était ce vendredi que le tribunal de commerce était sollicité par la LFP en urgence pour se faire régler le reste de l’indemnité incomplète versée par DAZN pour diffuser les droits TV de la Ligue 1. Il manque en effet la moitié (35 ME) des 70 ME prévus pour cette échéance et la plateforme britannique a fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de payer pour de multiples raisons.

Après avoir écouté les avocats des deux camps, et notamment celui de DAZN avouer qu’il n’y avait que 500.000 abonnés à sa chaine, le tribunal a réservé son verdict et prendra sa décision le 28 février prochain annonce L'Equipe. Ce n’est qu’à la lecture de l’ordonnance, que la chaine sportive s’exécutera ou non pour une somme qui a été mise sous séquestre auprès d’une banque, preuve que ce n’est pas un problème de trésorerie qui explique cette décision de ne pas régler une partie des droits.