TV ‍: La L1, c'est pas fini, DAZN négocie

Par Mehdi Lunay

DAZN se prépare pour un mois de football avec la diffusion de la Coupe du monde des Clubs. Cependant, la plateforme britannique ne compte pas faire ses adieux en France avec cette compétition, ayant toujours la Ligue 1 dans le viseur pour la saison prochaine.

Après le divorce, la réconciliation entre DAZN et la LFP ? La plateforme britannique avait obtenu la rupture anticipée de son contrat de diffuseur de la Ligue 1 il y a quelques semaines. Cela venait conclure une séquence tendue entre la Ligue et la chaîne avec des paiements de droits TV retardés d'un côté et une inaction supposée contre le piratage de l'autre. Normalement, la Ligue 1 ne doit plus être sur les antennes de DAZN la saison prochaine. Toutefois, la LFP veut créer son propre média pour y mettre les matchs du championnat et elle a besoin de l'aide d'un acteur du marché.

DAZN renoue déjà avec la LFP

Canal+ et Amazon se sont proposés publiquement alors que la Ligue a lancé officiellement un appel d'offres pour déterminer qui produira et distribuera sa chaîne 100% Ligue 1. DAZN veut aussi être de la partie selon les informations du journal Ouest-France. Le groupe de Len Blavatnik « discute avec la LFP » pour être l’heureux élu dans le dossier, avec forcément l'argument d'avoir déjà eu le produit entre ses mains dans la saison qui vient de s'achever.

TV : DAZN met le paquet sur le PSG https://t.co/i9K7L7N8R8 — Foot01.com (@Foot01_com) June 10, 2025

Une démarche qui fera sourire jaune les nombreux clubs de Ligue 1, au budget limité par l'absence de droits TV solides cet été avec la fuite de DAZN. Vincent Labrune peut lui se satisfaire de voir son projet séduire tous les principaux acteurs du marché. De quoi faire monter les enchères pour offrir une base financière mais aussi technique acceptable à la LFP dans les prochaines semaines.