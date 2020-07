TV : La chaîne Téléfoot sera lancée le 17 août

Dans : Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce mardi, le patron de Mediapro Jaume Roures a confirmé l’accord de distribution avec SFR Sport.

Par ailleurs, l’homme fort du groupe Mediapro a indiqué que la chaîne Téléfoot, qui diffusera 80 % de la Ligue 1 et de la Ligue 2 la saison prochaine ainsi que la Ligue Europa et la Ligue des Champions en co-diffusion avec RMC, sera officiellement lancée le 17 août prochain. Soit quatre jours seulement avant le premier match de championnat diffusé sur la chaîne, OM-ASSE.

« Notre accord avec SFR est notre premier accord avec un grand distributeur, un FAI. Cela pose les bases du lancement de notre chaîne. La chaîne sera disponible une semaine avant le démarrage de la saison. Nous ne voulons pas nous cantonner au périmètre traditionnel de la distribution. On ne va pas annoncer tout de suite un accord avec Facebook. Mais on va prochainement annoncer des accords avec des distributeurs qui ne sont pas des acteurs classiques du marché. On parle avec tout le monde depuis plusieurs mois concernant la distribution. Certaines discussions ont été ralenties par la crise du Covid. Mais l'obtention de la C1 & C3 va accélérer les accords avec certains acteurs traditionnels. La chaîne sera lancée le 17/08. Notre objectif est toujours d'atteindre la barre des 3,5 millions d'abonnés. Evidemment, nous n'atteindrons pas cet objectif dans l'immédiat. Nous avons conclu un contrat de 4 ans avec la LFP pour la diffusion de la L1 & L2 » a indiqué le patron de Mediapro devant les médias.